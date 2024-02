”Comunități lingvistice dobrogene”, reunite la Casa Corpului Didactic din Constanța

De Ziua Internațională a Limbii Materne, Casa Corpului Didactic Constanța a găzduit miercuri, 21 februarie a.c., evenimentul „Comunități lingvistice dobrogene”, la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului Județean Constanța, ai minorităților din Dobrogea, directori ai unităților de învățământ care școlarizează copii din comunitățile etnice și din comunitățile de refugiați, reprezentanți ai O.N.G.-urilor, precum și profesori care predau Educație interculturală.În intervențiile participanților, au fost abordate aspecte precum felul în care s-a schimbat configurația lingvistică a zonei, ca urmare a situației geopolitice din ultimii an, rolul O.N.G.-urilor și al instituțiilor locale și naționale în promovarea și protejarea limbilor materne, ca parte esențială pentru conservarea identității și a diversității culturale, precum și importanța cuprinderii copiilor din comunitățile de refugiați în activități formale și nonformale organizate de I.Ș.J. Constanța și de instituțiile de învățământ constănțene. În cadrul acestei manifestări, reprezentanții comunităților au ilustrat frumusețea limbii materne prin alocuțiuni și recitări de poezii.Celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne a devenit o tradiție pentru Casa Corpului Didactic Constanța, care organizează an de an evenimente științifice și culturale care promovează această zi și, implicit, valorile U.N.E.S.C.O.: unitatea în diversitate și înțelegerea internațională prin multilingvism și multiculturalism.