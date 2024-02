Cristiano Bergodi: „Iaşi e o echipă incomodă, chiar dacă acum clasamentul spune altceva”

Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că Poli Iaşi este o echipă incomodă, chiar dacă poziţia din clasament, locul 14, spune altceva.„Vom avea un meci foarte dificil sâmbătă cu Iaşi, pentru că este o echipă care are nevoie de puncte, în clasament nu stă prea bine şi jucăm în deplasare. Aştept de la băieţi un meci solid, un joc consistent, cum am făcut în ultimul timp, dar va fi dificil. E o echipă cu mulţi străini, au adus mulţi jucători, au un antrenor foarte bun, îl cunosc pentru că am venit după el la Sepsi. Iaşi este o echipă incomodă, chiar dacă acum clasamentul spune altceva”, a declarat Bergodi.Tehnicianul italian este conştient că seria victoriilor Rapidului, cinci la număr în acest an, ar putea fi întreruptă oricând.„După cinci victorii te gândeşti că mai devreme sau mai târziu... nu poţi să câştigi întotdeauna, dar ar fi super dacă noi am reuşit să câştigăm puncte acolo la Iaşi. Sper că băieţii conştientizează bine acest moment, pentru că este un moment potrivit pentru a micşora distanţa faţă de FCSB. Au mai rămas patru meciuri, patru finale începând de sâmbătă cu Iaşi. Noi am avut un parcurs bun din punct de vedere al rezultatelor, suntem pe un drum bun, pentru că victoriile aduc victorii, dar ştim că nu putem câştiga la infinit. Va fi un test important pentru mentalitatea echipei, vedem unde suntem, ce nivel am atins”, a completat antrenorul rapidist.