Mihai Daraban: „Avem 2.102 muncitori vietnamezi cu acte în regulă care activează în economia românească”

Numărul muncitorilor din Vietnam prezenţi în economia românească, cu acte în regulă, este de 2.102, a declarat, în cadrul Forumului Economic România - Vietnam, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban.„Suntem onoraţi să organizăm acest important forum, la Camera de Comerţ şi Industrie a României, probabil cea mai importantă organizaţie de business din România. Brandul Camera de Comerţ se găseşte în toate ţările lumii sub diferite legislaţii. Vreau să mulţumesc şi delegaţiei vietnameze care a înţeles importanţa Camerei de Comerţ.Noi am avut semnat un memorandum în 2016 şi vreau să-i asigur de toată colaborarea noastră şi să îi rog pe decidenţii ambelor părţi să creeze un cadru de securizare a contractelor de muncă, pentru că ceea ce este foarte important şi ceea ce ne leagă foarte mult în aceste zile, în afară de schimburile economice care sunt în creştere, este nevoia de forţă de muncă în economia românească.Astăzi, când vorbim la acest forum, avem 2.102 muncitori vietnamezi cu acte regulă, cu contracte în regulă, care activează în economia românească. Cred că avem nevoie de garanţii suplimentare din partea ambelor guverne. Acest lucru funcţionează şi va funcţiona în condiţii optime”, a spus Mihai Daraban.CCIR a organizat, luni, 22 ianuarie, Forumul Economic România - Vietnam, eveniment la care au participat prim-ministrul Marcel Ciolacu şi premierul din Vietnam, Pham Minh Chinh.Din delegaţia oficială a Republicii Socialiste Vietnam, au făcut parte şi reprezentanţii unor companii importante din această ţară, care activează în diferite domenii de activitate, precum: sectorul financiar-bancar, IT&C, construcţii, turism şi consultanţă.Statistica oficială, publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), arată că, la data de 30 iunie 2021, comparativ cu perioada similară a anului 2020, schimburile comerciale ale României cu Vietnam şi-au intensificat creşterea şi au însumat 152,4 milioane de dolari (+19,7%). Raportat la aceeaşi perioadă de referinţă, exporturile româneşti au crescut cu 90%, până la valoarea de 38,1 milioane de dolari, iar importurile au înregistrat un plus de 6,6%, un cuantum de 114,3 milioane de dolari.