CFR Infrastructură Constanţa: Expoziţie de arte vizuale, organizată de personalul instituţiei

Alina Tudor: „Este a doua oară când ne putem prezenta lucrările în cadrul Regionalei CF Infrastructură Constanța. De data aceasta, pentru că se apropie Crăciunul, am pregătit globulețe și îngerași din ceramică. Eu lucrez în lut cu uscare rapidă, dar am încercat să aducem, cu toții, o pată de culoare pentru colegii noștri și sperăm să se bucure. Iubesc Crăciunul și am realizat cu multă dragoste toate piesele pe care le-am creat”.Oana Marcu: „Aceasta este prima dată când îmi expun, în mod public, lucrările. Desenul este cea mai mare pasiune a mea. Îmi place să lucrez în acuarelă, creion, cretă, cărbune și liner, dar preferatul meu rămâne creionul. Cu ajutorul lui simt că mă exprim cel mai bine din punct de vedere vizual. Nu am făcut niciun curs, dar desenez de când mă știu. Îmi plac artele vizuale foarte mult, iar desenele mele prezintă în general femei, pentru că, în lumea aceasta, cred că totul este despre ele”.