Canalul Dunăre - Bucureşti revine în actualitate! Un proiect în valoare de 5 miliarde de euro

Învăţăm la şcoală, în anii comunismului, atât la ora de geografie, cât şi la cea de economie politică, despre un proiect de anvergură, graţie căruia capitala României ar urma să devină… port. Ei bine, la peste trei decenii de atunci, proiectul Canalului Dunăre - Bucureşti nu numai că revine în actualitate, ci are şanse de a fi finalizat!Ideea construirii unui canal care să facă legătura între fluviul Dunărea şi capitala Bucureşti nu le aparţine însă comuniştilor, ci… regalităţii.„Proiectul Canalului Dunăre - Bucureşti datează de pe vremea Regelui Carol I, fiind cel mai vechi proiect de ţară, acest obiectiv fiind considerat vital pentru dezvoltarea României.În momentul de faţă, se lucrează, se fac paşi mari pentru ca acest canal să devină realitate. Se reactualizează studiul de fezabilitate, costurile pentru această fază fiind de 7 milioane de lei fără TVA.Valoarea totală a proiectului este de peste 5 miliarde de euro”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa SA, Florin Goidea.Acesta a precizat că există unele probleme pe culoar, dar că sunt rezolvabile.„Sunt suprafeţe de teren, de-a lungul canalului, unde există suprapuneri cu alte proiecte ale unităţilor administrativ-teritoriale. Sunt primării de comune care au inclus în proiectele lor terenurile de care canalul are nevoie pentru zonele de protecţie şi de siguranţă. Dar sunt convins că se vor găsi soluţii de rezolvare a acestor probleme”, a explicat Florin Goidea.Finanţare din POIMŞefa Departamentului Proiecte Europene din cadrul Administraţiei Canalelor Navigabile, Moren Abdurafi, a precizat că finanţarea pentru proiectele „Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Ovidiu” şi „Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Luminiţa” este asigurată din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.„Dacă vorbim de modernizarea portului Ovidiu, avem un contract de finanţare care a fost semnat la nivelul anului 2021, obiectivul de investiţie al portului Ovidiu fiind inclus în Masterplanul general de transport al României.Proiectul «Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Ovidiu» va aduce în administrarea companiei, pe lângă modernizarea actualului port, şi un port nou pe malul stâng, iar proiectul «Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Luminiţa» are drept obiectiv creşterea volumului de mărfuri tranzitate pe căile navigabile interioare, prin modernizarea, reabilitarea şi extinderea capacităţii de operare în portul Luminiţa, în vederea oferirii de condiţii optime pentru transportul naval de mărfuri”, a spus Moren Abdurafi.