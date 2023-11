Trafic mai mare de mărfuri. Investiţii de sute de milioane, la Canalele Navigabile

Principiul general valabil conform căruia nu poţi performa fără investiţii este urmat şi la Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa. Compania derulează o serie de proiecte pentru dezvoltarea porturilor pe care le „păstoreşte”, iar investiţiile - de ordinul sutelor de milioane şi chiar miliarde de lei - au darul de a genera un trafic mai mare de mărfuri şi un plus de siguranţă a navigaţiei.Lumea se schimbă şi, odată cu această metamorfoză socială, se creează noi oportunităţi care, bine gestionate, pot genera profituri substanţiale, din toate punctele vedere. Unul dintre domeniile în care lucrurile se mişcă este cel al transporturilor pe canalele navigabile, devenit esenţial după invazia rusă din Ucraina.Astfel, conducerea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) Constanţa SA a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate, miercuri, 22 noiembrie, la Hotelul Continental Forum, că are în derulare două proiecte pe fonduri europene, extrem de importante pentru dezvoltarea capacităţii de operare. Este vorba despre proiectele „Modernizare şi extindere capacitate de operare în Portul Luminiţa”, respectiv „Modernizare şi extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu”.„În cazul portului Ovidiu, pe malul drept, în zona localităţii Ovidiu, va fi reabilitat portul actual, iar pe malul stâng, se va construi unul nou, care va avea câteva dane, costurile totale ajungând la suma de 83 milioane de lei cu TVA. În ceea ce priveşte portul Luminiţa, acesta va cunoaşte o dezvoltare semnificativă, aici investiţia fiind mai mare, de 119 milioane de lei cu TVA.Sunt investiţii fireşti, pentru că, la fel ca în cazul portului Constanţa, cât timp nu ai infrastructură, nu poţi atrage entităţi care să opereze. Avem deschidere la Marea Neagră, portul este poarta Europei, iar Canalul Dunăre-Marea Neagră este vital pentru traficul de mărfuri. Subliniez faptul că traficul de mărfuri pe canal a crescut cu 27%, iar 52% din mărfuri provin din sau merg spre Ucraina”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, Florin Goidea, alături de care s-au aflat şi membrii echipei de implementare a proiectelor.Proiectul de modernizare a portului Luminiţa urmează să aducă o serie de beneficii majore: crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor, crearea de noi locuri de muncă prin creşterea atractivităţii zonei pentru potenţiali investitori, creşterea numărului de turişti în zona portului, îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona riverană portului, reducerea efectelor negative asupra mediului, diminuarea costurilor de transport etc.„Ambele proiecte sunt extrem de importante pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru traficul de mărfuri. De asemenea, afluxul de valută care intră pe această cale în ţară are efecte benefice în privinţa stabilităţii cursului valutar”, a subliniat prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa, prezent la eveniment.Dialog cu administraţiile localeLa conferinţă, au fost de faţă şi doi reprezentanţi ai administraţiilor locale: Dumitru Chiru, primarul comunei Lumina, şi Vasile Halici, viceprimarul comunei Corbu, localităţi vizate de investiţiile companiei. Profitând şi de prezenţa prefectului, aceştia au ridicat o serie de probleme, precum drumurile de acces ori racordarea la reţeaua de apă potabilă, pe care speră să le rezolve cu această ocazie.Directorul general Florin Goidea a explicat că investiţiile nu pot fi realizate decât pe terenurile/drumurile tehnologice aflate în proprietatea ACN, însă a promis că vor exista discuţii, colaborări cu administraţiile locale pe aceste subiecte.„Sunt situaţii de UAT-uri care şi-au intabulat drumurile tehnologice ale ACN. Am trimis notificări, sunt aspecte prevăzute de lege”, a explicat Florin Goidea.Ecluza Năvodari, retehnologizatăAcestea nu sunt însă singurele proiecte pe care le derulează Administraţia Canalelor Navigabile.Astfel, pentru exerciţiul financiar 2021-2027, este prevăzută retehnologizarea ecluzei Năvodari, lucrări pentru care s-a alocat suma de 504 milioane de lei fără TVA, şi se va moderniza portul Medgidia.„În privinţa portului Medgidia, facem o actualizare a studiului de fezabilitate. La licitaţiile anterioare, nu s-a prezentat nimeni, aşa că valoarea contractului, 126 milioane de lei, a trebuit să fie actualizată. De asemenea, avem în vedere reabilitarea portului Basarabi/Murfatlar, dar şi îmbunătăţirea sistemului informatic şi de trafic pe canal”, a menţionat directorul general al CN ACN.Un alt proiect de anvergură, întins pe o perioadă de cinci ani, este cel referitor la reabilitarea malurilor canalului, costul total al lucrărilor fiind estimat la 1,6 miliarde de lei.