Investiţii pe „Magistrala albastră”. Nou sistem de management al traficului pe canalele navigabile

Vremuri favorabile pentru „Magistrala albastră”. În contextul politic internaţional, marcat de războiul din Ucraina, portul Constanţa a devenit principalul pol de stabilitate şi nod de transport din regiune, traficul de mărfuri a explodat, iar Canalul Dunăre-Marea Neagră se încadrează perfect în peisaj. Astfel, investiţiile se dovedesc a fi mai mult decât necesare!Planuri ambiţioase de dezvoltare la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constanţa.După modernizările de ecluze, reamenajarea porturilor Ovidiu, Luminiţa, Murfatlar ori lucrările de reabilitare a malurilor, conducerea companiei are în vedere un nou proiect, fără sursă de finanţare identificată până în prezent, dar inclusă în strategia de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. Este vorba despre implementarea unui sistem de management al traficului pe canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia Năvodari (modernizare RoRIS ACN).„Principalul obiectiv îl reprezintă asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului de nave pe cele două canale şi monitorizarea acestuia în acord cu reglementările internaţionale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile, Daniel Georgescu.În cadrul acestui proiect, vor fi înlocuite/modernizate componentele sistemului actual RoRIS, care nu mai funcţionează în parametrii nominali, şi vor fi efectuate lucrări de reparaţii frecvente la sistemele de comunicaţii, datorate ruperii fibrei optice sau cedării reţelei de radiolink, capacitatea nefiind adecvată la volumul de date actual. Totodată, se vor realiza aplicaţii software RIS noi, având în vedere faptul că aplicaţiile utilizate în prezent nu se pot upgrada.„În funcţie de identificarea sursei de finanţare, implementarea proiectului se va face în două etape. Prima este studiul de fezabilitate/DALI, perioada de implementare estimată fiind anii 2024-2025, iar cea de-a doua are în vedere proiectarea şi executarea lucrărilor, între anii 2026-2028. Cel mai probabil, sursa de finanţare va fi Programul Transport 2021-2027 sau Conecting Europene Fa”, a explicat directorul general Daniel Georgescu.XXXLa Canale Navigabile, există şi alte preocupări, în afară de cele legate de traficul de mărfuri pe apă. Astfel, un proiect a cărui sursă de finanţare probabilă va fi Programul Transport 2021-2027 presupune realizarea unui parc solar fotovoltaic chiar la sediul companiei.„Ne propunem să producem energie electrică din surse regenerabile şi să reducem cheltuielile cu energia electrică consumată/achiziţionată de la furnizorul de energie electrică, să valorificăm resursele solare pentru producerea de energie electrică verde şi să şi protejăm, totodată, mediul înconjurător. Pe termen lung, vom reuşi să reducem costurile operaţionale cu energia electrică”, a precizat directorul general al companiei, Daniel Georgescu.Pentru prima etapă de implementare a proiectului, CN ACN are în derulare un studiu de fezabilitate, cu finanţare din surse proprii şi termen de finalizare 2023.Etapa a doua - proiectarea şi executarea lucrărilor - este condiţionată de rezultatele studiului de fezabilitate realizat la etapa întâi, care va stabili soluţiile tehnice de implementare, valoarea lucrărilor, eficienţa energetică obţinută şi durata de implementare a investiţiei.