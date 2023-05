Investiţii majore la Canalele Navigabile! Compania pune la bătaie contracte de sute de milioane de lei

Traficul pe canalele navigabile din Dobrogea, asemenea celui maritim, a cunoscut în ultima perioadă o creştere consistentă. Având în vedere contextul politic internaţional, marcat de războiul din Ucraina, volume tot mai mari de mărfuri sunt tranzitate pe această cale, motiv pentru care, pentru sporirea capacităţii de operare, dar şi pentru un plus de siguranţă în navigaţie, sunt necesare investiţii.După finalizarea studiilor de fezabilitate, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (ACN) SA Constanţa se află în faza de pregătire pentru finanţare din Programul Transport 2021-2027 cu opt proiecte ce totalizează o valoare de 2.228.372.541,52 lei cu TVA. Unul dintre acestea, extrem de important pentru zona Dobrogei, este cel de modernizare şi extindere a capacităţii de operare în portul Medgidia.Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: finalizare dane 16, 17, 18, modernizarea şi consolidarea fronturilor de acostare tip Duc D’Albi amonte şi aval; reabilitare şi betonare platforme portuare existente; reabilitarea sistemului acostare şi protecţie a cheului aferent danelor din port; modernizarea căilor de acces în port şi a drumului de incintă; asigurarea utilităţilor la dane; modernizarea reţelelor de iluminat şi alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, reabilitare împrejmuire incintă portuară şi securizare incintă portuară; reabilitare clădiri administrative (gara fluvială şi anexe).„Proiectul a avut contract de finanţare semnat în 2022 în valoare de 123.476.555,53 lei cu TVA. Pentru acest proiect, a fost derulată o procedură de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări în 2021 finalizată cu anularea procedurii, deoarece ofertantul nu a mai răspuns la clarificări. Pe fondul creşterii preţurilor la materialele de construcţii din 2021, am actualizat devizul general al investiţiei în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei au fost reaprobaţi în cursul anului 2022 şi a fost reluată procedura pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări. În 2022, au fost lansate consecutiv două proceduri de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări, ambele încheiate fără ofertă depusă. Deoarece data limită a eligibilităţii cheltuielilor din POIM 2014-2020 este 31.12.2023 şi nu mai este timp efectiv pentru reactualizarea valorii devizului general al investiţiei, aprobarea acestuia, reluarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări, am solicitat încetarea contractului de finanţare. După revizuirea studiului de fezabilitate, acest proiect se va redepune la finanţare din Programul Transport 2021-2027”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, Daniel Georgescu.Baraj stăvilar mobil, reabilitat şi retehnologizatUn alt proiect aflat în faza de pregătire este cel referitor la reabilitarea şi retehnologizarea barajului stăvilar mobil de la km 4+337.„Având în vedere urmările ce se pot produce în cazul cedării stăvilarului, s-a impus transmiterea barajului stăvilar mobil km 4+337 în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (HG 887 din 19 august 2021) şi concesiunea ACN pentru reabilitarea şi retehnologizarea obiectivului, astfel încât să se asigure: creşterea siguranţei navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, funcţionarea în regim gravitaţional a schemei hidrotehnice când apa din Dunăre este la cote mai mari decât cea din canal, evitarea incidentelor care pot duce la pierderea parţială a apei din Canalul Dunăre Marea-Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi reducerea perioadelor de funcţionare a pompelor SPC care, în regim de sifonare sau în regim gravitaţional, au rotoarele în mişcare”, a explicat directorul general Daniel Georgescu.Valoarea investiţiei este de 50.247.798,52 lei cu TVA, finanţarea urmând a fi făcută prin Programul Transport 2021-2027 şi de la bugetul de stat.