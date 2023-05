Peste 200 de milioane de lei vor fi cheltuite pentru modernizarea porturilor Ovidiu şi Luminiţa

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa are la ora actuală în derulare cele mai mari proiecte din Direcţia Navală a Ministerului Transportului şi Infrastructurii, peste 200 de milioane de lei fiind alocate numai pentru modernizarea porturilor Ovidiu şi Luminiţa.Când se vorbeşte despre Constanţa navală, toată lumea se gândeşte în principal la portul Constanţa, însă transportul pe ape nu se rezumă numai la domeniul maritim. Există şi transportul fluvial, pe canale navigabile, există şi porturi mai mici, precum Ovidiu şi Luminiţa, ambele urmând a fi cât de curând modernizate.„Sunt în plină derulare procedurile pentru licitaţiile lucrărilor de modernizare a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, urmează finalizarea pentru porturile Medgidia şi Murfatlar”, a explicat directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (ACN) SA Constanţa, Daniel Georgescu.Pentru modernizarea şi extinderea capacităţii de operare în portul Ovidiu, se vor cheltui 83.849.525,02 lei cu TVA, proiectul vizând realizarea de lucrări principale pe ambele maluri ale portului.Astfel, pe malul drept (portul vechi), se vor realiza lucrări de modernizarea a cheurilor existente şi refacere a sistemului de acostare şi protecţie a cheurilor, betonare platforme portuare existente, modernizarea drumurilor din incinta portuară, executarea reţelei de alimentare cu energie electrică şi alimentarea cu apă, inclusiv asigurarea utilităţilor la dane, executarea unei clădiri administrative, realizarea împrejmuirii şi securizării incintei portuare.Pe malul stâng (port nou), va fi construit un cheu vertical (trei dane de operare), vor fi date în folosinţă o platformă de operare portuară în spatele cheului vertical şi reţeaua de alimentare cu energie electrică şi cu apă, inclusiv asigurarea utilităţilor la dane. În plus, va fi ridicată o clădire administrativă, va fi reabilitat drumul de acces, alte fonduri mergând către realizarea împrejmuirii şi securizării incintei portuare.Proiectarea şi execuţia lucrărilor se desfăşoară în perioada noiembrie 2022 - decembrie 2024.„Au fost obţinute toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism, cu excepţia CNAIR. După obţinerea acestuia, se va depune documentaţia la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea emiterii autorizaţiei de construire”, a precizat directorul general Daniel Georgescu.XXXO valoare şi mai mare - 119.556.257,76 lei cu TVA - o are contractul de finanţare a proiectului „Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Luminiţa”.Proiectul presupune reabilitarea cheurilor şi fronturilor de aşteptare existente, modernizarea drumului de acces spre port şi a drumurilor de incintă, asigurarea adâncimilor de navigaţie în şenal şi în acvatoriul portuar, extinderea capacităţii de operare a portului prin execuţia a patru dane noi, reabilitarea şi betonarea platformei portuare, execuţia împrejmuirii şi securizarea incintei portuare, execuţia unei clădiri administrative, asigurarea utilităţilor (apă şi energie) la dane şi clădirea administrativă, asigurarea iluminatului incintei portuare etc.„Contractul de proiectare şi execuţie lucrări a fost semnat în decembrie 2022, iar proiectarea şi execuţia lucrărilor sunt programate pentru perioada ianuarie 2023 - septembrie 2024. Suntem în curs de obţinere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. După obţinerea acestuia, se va depune documentaţia la minister în vederea emiterii autorizaţiei de construire”, a mai spus directorul general Daniel Georgescu.