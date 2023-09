Daniel Georgescu a demisionat, Florin Goidea va prelua funcţia de director general

Toamna este, prin defini┼úie, sezonul recoltatului: ce-ai sem─ânat, ce-ai ├«ngrijit fix aia culegi. Toamna aceasta este ├«ns─â una special─â, pentru c─â, ├«n condi┼úiile ├«n care a r─âmas aproximativ un an p├ón─â la alegerile locale,s-a deschis oficial sezonulÔÇŽ demisiilor.Directorul general al Companiei Na┼úionale Administra┼úia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constan┼úa, Daniel Georgescu, ┼či-a dat demisia din func┼úie, joi, 7 septembrie. Acesta nu va p─âr─âsi ├«ns─â institu┼úia, va prelua un alt post ┼či ├«┼či va canaliza energiile pe un alt palier. Cel mai probabil, ├«n locul s─âu va fi numit Florin Goidea, fostul director general al Companiei Na┼úionale Administra┼úia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constan┼úa.ÔÇ×Am luat aceast─â decizie pentru c─â am ca priorit─â┼úi ni┼čte chestiuni personale ┼či nu doresc s─â d─âr├óm ceea ce am construit p├ón─â acum. Dac─â a┼č continua pe func┼úie, ar exista acest risc. Real!ÔÇŁ, a declarat, pentru ÔÇ×Cuget LiberÔÇŁ, directorul general demisionar Daniel Georgescu.Acesta nu va p─âr─âsi ├«ns─â compania, ci va activa pe un post cu r─âspundere mai mic─â.ÔÇ×S─â nu se ├«n┼úeleag─â gre┼čit, eu nu am plecat din companie, ci mi-am dat doar demisia din func┼úia de director general, pentru care aveam contract de mandat. R─âm├ón ├«n continuare la ACN, sunt, conform legii, 30 de zile pentru a preda func┼úia noului director general. Postul pe care ├«l ocupam ├«nainte de preluarea func┼úiei nu mai exist─â, organigrama a suferit modific─âri de-a lungul anilor, a┼ča c─â voi fi directorul Direc┼úiei Managementul Activelor. Voi coordona activitatea dirigin┼úilor de ┼čantier, a electricienilor etc.ÔÇŁ, a explicat Daniel Georgescu.├Än privin┼úa colabor─ârii cu noul director general, Georgescu este convins c─â nu va fi nicio problem─â.ÔÇ×Am o rela┼úie foarte bun─â cu Florin Goidea, ├«nainte de toate, dincolo de orice func┼úie, suntem oameni, suntem marinari. Putem s─â lucr─âm ├«mpreun─â ┼či cu siguran┼ú─â se vor face lucruri bune, a┼ča cum s-a ├«nt├ómplat ┼či ├«n timpul ├«n care a condus Portul Constan┼úa. Goidea vine pentru palmares, nu are alte interese. Sigur, sunt ni┼čte condi┼úii, dar nu ne vom ├«ncurca unul pe cel─âlaltÔÇŁ, a explicat Daniel Georgescu.Referitor la ÔÇ×chestiunile personaleÔÇŁ, nu este un secret pentru nimeni c─â Daniel Georgescu dore┼čte s─â candideze pentru func┼úia de primar al municipiului Constan┼úa. De va intra ├«n b─ât─âlia pentru prim─ârie din partea PSD ori ca independent (┼čansele de a reprezenta alt─â forma┼úiune politic─â tind spre zero!), r─âm├óne de v─âzut.XXXDaniel Georgescu a preluat func┼úia de director general al CN ACN ├«n anul 2012. Anterior, a fost director la Expertisa Constan┼úa SRL, ├«n perioada 2008-2012, iar timp de trei ani, a fost coordonator v├ónz─âri GMB Computers. ├Äntre 1992 ┼či 1997, a colindat m─ârile ┼či oceanele lumii, ocup├ónd diverse func┼úii pe navele CNM Petromin.Este consilier local municipal din partea Partidului Social Democrat.La r├óndul s─âu, Florin Goidea s-a aflat la conducerea CN APMC ├«n perioada decembrie 2020 - august 2022. Anterior, a activat la Autoritatea Naval─â Rom├ón─â, la Universitatea Maritim─â Constan┼úa, iar ├«n perioada 2018 - februarie 2020, a fost director al Maritime Survey, firm─â ce se ocupa de desf─â┼čurarea inspec┼úiilor la nave ┼či ├«n terminalele portuare.