Eveniment în premieră la Constanța: competiția mondială de baschet 3x3 Constanța Masters ajunge pe litoral și este găzduită de City Park Mall

Constanța, 7 septembrie 2023 – City Park Mall, în colaborare cu CSM Constanța și Federația Română de Baschet, continuă tradiția evenimentelor internaționale de baschet 3×3 desfășurate la malul mării și găzduiește, în premieră, cea de-a noua etapă a compețiției Constanța Masters, care aparține circuitului mondial profesionist masculin FIBA 3x3 World Tour. Evenimentul se desfășoară în zilele de 9 și 10 septembrie atât pe arena amenajată în zona intrării dinspre lac, cât și pe terenul din centrul comercial, amplasat în piațeta liftului panoramic.În prezent, FIBA 3x3 World Tour a ajuns cel de-al 12-lea sezon, iar Constanța se află în topul select al gazdelor de turnee Masters, alături de orașe precum Praga, Lausanne, Amsterdam, Macau, Manila, Hong Kong, Edmonton sau Abu Dhabi. Cei prezenți la eveniment vor avea ocazia să admire meciurile a patru formații din Top 10 Mondial și șase dintre primele 20 de echipe. Principalii capi de serie ai turneului sunt echipele Antwerp, Amsterdam, Liman și Vienna, care se află pe tabloul principal, urmate de Constanța Arrow Sea, echipa clubului CSM Constanța. De asemenea, anul trecut, City Park Mall a găzduit turneele finale ale FIBA 3×3 Nations League și FIBA 3x3 Women’s Series.Pe lângă meciurile de baschet, la FIBA 3×3 World Tour organizează un concurs de slam-dunk cu atleți care fac parte din trupa Dunk Elite, concursul de aruncări de la 2 puncte, numeroase momente de entertainment, precum dans sportiv, street dance, majorete și momente de circ, menite să încânte publicul.Pentru un plus de interactivitate, va fi amenajată o zonă specială în care fanii pot participa la concursuri și pot câștiga premii atractive. În plus, vor fi organizate diverse activități tematice de baschet, iar toți participanții vor primi o amintire foto digitală sau imprimată.Circuitul național de baschet 3x3În plus, astăzi, 7 septembrie, City Park găzduiește turneul final al circuitului național de baschet 3x3 atât pe arena centrală, cât și pe terenurile recent amenajate cu sprijinul Primăriei Constanța și CSM Constanța, în incinta Colegiului Național Mihai Eminescu. La eveniment se vor duela peste 100 de echipe și 400 de jucători pentru titlurile de campioni ai sezonului 2023.Programul evenimentului este următorul:Ziua 1· 13:20 – DJ / MC INTRO· 13:30 – QD A: Utrecht vs. Ostrow BM· 13:55 – QD B: Wuhan vs. Bialoleka ISETIA· 14:20 – QD A: Podgorica KODIO vs. Ostrow BM· 14:45 – QD B: Krupanj vs. Bialoleka ISETIA· 15:10 – QD A: Utrecht vs. Podgorica KODIO· 15:35 – QD B: Wuhan vs. Krupanj· 16:00 – Shoot – Out Qualification· 16:20 – Pool A: Antwerp TOPdesk vs. Hangzhou· 16:45 – Pool B: Amsterdam HiPRO vs. Fribourg· 17:10 – Break/Entertainment· 17:20 – Pool C: Raudondvaris Hoptrans vs. QD B/1· 17:45 – Pool D: Vienna vs. Constanța Arrow Sea· 18:10 – Break/Entertainment· 18:20 – Pool A: Antwerp Topdesk vs. Princeton· 18:45 – Pool B: Amsterdam HiPRO vs. QD A/1· 19:10 – Quest Final/Entertainment· 19:40 – Pool C: Raudondvaris Hoptrans vs. Wuxi· 20:05 – Pool D: Vienna vs. Liman Huishan NE· 20:30 – Break/Entertainment· 20:40 – Pool A: Princeton vs. Hangzhou· 21:05 – Pool B: QD A/1 vs. Fribourg· 21:30 – Break/Entertainment· 21:40 – Pool C: Wuxi vs. QD B/1· 22:05 – Pool D: Liman Huishan NE vs. Constanța Arrow Sea· 22:30 – End of Day 1Ziua 2· 15:55 – DJ/ MC INTRO· 16:05 – Quarter Final 1: A1 vs. C2· 16:30 – Quarter Final 2: D1 vs. B2· 16:55 – Break/Entertainment· 17:05 – Quarter Final 3: B1 vs. D2· 17:30 – Quarter Final 4: C1 vs. A2· 17:55 – Break/Entertainment· 18:05 – Guest Finals· 18:55 – Shoot-Out Final· 19:10 – Semi – final 1: QF 1 winner vs. QF 2 winner· 19:35 – Semi - final 2: winner QF3 vs. Winner QF 4· 20:00 – Dunk contest· 20:30 – Final: SF 1 winner vs. SF 2 winner· 20:55 – Award ceremony***Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. 