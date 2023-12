Femeile gravide prezintă un risc crescut de a face varicelă

Varicela, cunoscută popular sub denumirea de vărsat de vânt, este una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei, fiind cauzată de același virus care provoacă apariția Zonei Zoster. Mare atenţie, însă! Varicela este o boală contagioasă, care necesită tratament corespunzător și care poate fi prevenită, astfel încât să fiţi protejați pe termen lung. Specialiştii susţin că, odată ce o persoană a contractat virusul și s-a îmbolnăvit de varicelă, acesta poate rămâne în stare latentă în organism și se poate activa în cazul în care imunitatea este scăzută. Totodată, mai trebuie menționat faptul că boala se poate transmite atât de la o persoană care are varicelă, cât și de la una care are Zona Zoster, având în vedere că ambele boli sunt cauzate de același virus.Deși sunt destul de rare cazurile în care o persoană face varicelă de două ori, există situații în care, atunci când organismul intră în contact cu virusul pentru a doua oară, pot să apară simptome ușoare precum dureri de cap sau febră, care se ameliorează destul de repede. În prezent, programele de vaccinare împotriva varicelei sunt considerate cea mai sigură metodă de prevenire a bolii. De regulă, se îmbolnăvesc copiii cu vârsta cuprinsă între doi și zece ani, deoarece au un sistem imunitar scăzut. De asemenea, persoanele care lucrează în școli sau centre de îngrijire a copiilor sunt la fel de expuse, ca şi persoanele care au imunitatea scăzută sau care sunt imunocompromise. Un risc crescut de a face varicelă există și în cazul femeilor gravide, al sugarilor sau al persoanelor care suferă de afecțiuni cronice. Din păcate, acestea pot dezvolta forme severe ale bolii.