Cine ar fi crezut? Proiectul Liceului "Ion Bănescu" din Mangalia a surclasat la puncte Colegiul "Mircea"

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia este singura unitate constănțeană de învățământ al cărei proiect a fost admis pentru finanțare pe lista sus-amintită.











La ora actuală, la Liceul „Ion Bănescu” din Mangalia se află în implementare două proiecte ce privesc dotarea unității cu smartlab-uri. De asemenea, prin proiectul câștigat de Primăria Mangalia, tot prin PNRR, urmează a fi modernizate 12 săli de clasă.





În ceea ce privește proiectul declarat câștigător, din cei 200.000 euro ce urmează să-i primească, au fost prevăzute, ca investiții, activități remediale, non-formale, interdisciplinare, consiliere profesională, inclusiv servicii de extindere rețea internet. „Am muncit o vară întreagă cu echipa, de bază fiind prof. Ileana Costea, catedra de franceză, la acest proiect care iată că, în cele din urmă, s-a concretizat. Chiar am avut noroc și ne bucurăm mult pentru asta! Noi am structurat proiectul pe patru priorități: inovare curriculară, modernizarea metodelor de evaluare, pe dezvoltarea carierei didactice și managementului școlar și pe promovarea incluziunii elevilor cu CES”, a declarat prof. Virginica Barabaș, directorul liceului.







Inițial, proiectul celor de la Mangalia primise 63 de puncte, dar, siguri pe munca lor, au făcut contestație și, în cele din urmă, li s-a făcut dreptate, obținând 80 de puncte. Proiectul se adresează unui grup țintă de 100 de elevi, din care nouă cu CES, dar și unui număr de 15 profesori.







„Nu am pierdut decât o sumă de bani”





Surprinzător, pe aceeași listă am regăsit și proiectul scris de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, intitulat „Vocație și competențe la standard EU”, dar care a obținut 57 de puncte, fiind respins.











Directorul colegiului, prof. dr. Vasile Nicoară, ne-a detaliat proiectul depus. „Noi ne-am axat pe realizarea unei modificări a curriculumului prin introducerea unui internship la clasele a XI-a. Proiectul a fost conceput pe standarde europene, competențe la nivel european și pe vocație. Să începem dintr-a IX-a cu determinarea profilului școlar-profesional al copilului, să dezvoltăm într-a X-a personalitatea lui și într-a XI-a să putem merge în diferite întreprinderi, universități. O serie de lucruri au fost punctate mai puțin. Era o sumă foarte mare alocată excursiilor de studii la Politehnica București, la Universitatea de Medicină. Noi am considerat că domeniul acesta este mai slab dezvoltat în școală, al orientării spre facultate. Iar concluzia este în anul I de facultate, când absolvenții de liceu abandonează unele specializări și se mută la alte facultăți. Este un raport destul de ridicat al fluctuației în anul I de facultate. De-aici am tras noi concluzia că ei nu-și dau seama, nu cunosc bine toată oferta sau cu ce se confruntă în meserie. Nu am pierdut decât o sumă de bani! Noi deja implementăm proiectul prin voluntariatul profesorilor și la o scară mai redusă, cu două clase, anul acesta, experimental. Pentru că în proiect aveam în vedere 200 de subiecți”, a declarat prof. Vasile Nicoară.





Pe de altă parte, într-un alt apel tot prin PNRR, proiectele a șapte licee din mediul rural constănțean au fost declarate eligibile pe lista inițială a proiectelor ce privesc „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”. Ne-a atras atenția un nou succes al Liceului Tehnologic Mihai Viteazul. Acolo e clar că există o echipă tare pricepută în scrierea de proiecte!





Zilele acestea, Ministerul Educației a făcut publică lista finală în cadrul apelului PNRR „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”, care cuprinde 51 de proiecte admise, în timp ce alte 70 de proiecte au fost respinse întrucât nu îndeplineau standardele de calitate.