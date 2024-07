Liceul Teoretic „Traian”, partener într-un proiect ce dezvoltă o platformă inovatoare

Realizarea unui învățământ modern şi de calitate, sincronizat cu standardele educaționale din țările Uniunii Europene, reprezintă un obiectiv al Liceului Teoretic „Traian” din Constanța.În acest sens, în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2025, Liceul Teoretic „Traian” derulează proiectul „Boost the 21st Century Skills among School Students to Meet the Rapid Changes by Implementing the Innovative Approaches and Tools – Boost21”.Coordonatorul proiectului, Endaze British International School S.L. (Madrid, Spania), și partenerii Furim Institutt (Oslo, Norvegia), Mobile Adventure S.P. ZO.O (Varșovia, Polonia), Penepistimio Ioanninon (Ioannina, Grecia) și Liceul Teoretic „Traian” își propun dezvoltarea unei platforme inovatoare de tip – Gamification, prin care elevii să își îmbunătățească abilitățile digitale necesare secolului XXI. Prin participarea la acest proiect, elevii își vor dezvolta, totodată, creativitatea, gândirea critică, flexibilitatea și comunicarea prin mentorat și prin implementarea resursei educaționale.