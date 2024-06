GALERIE FOTO. Experiențe noi de învățare la Liceul Teoretic „Traian”

Educația secolului al XXI-lea stă sub semnul tehnologiei, al evoluțiilor din domeniul IT și al dilemelor deschise de inteligența artificială. În acest context, trei cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Traian” au participat în perioada, 13 mai – 17 mai 2025, la Praga, la cea de-a treia mobilitate din cadrul Proiectului 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130762, corespunzătoare primului an de acreditare ERASMUS+ în domeniul educației școlare.Îmbunătățirea abilităților de a utiliza metode și tehnici de predare inovatoare, centrate pe elev, dezvoltarea competențelor de utilizare a resurselor digitale, abordarea interdisciplinară și holistică au reprezentat câteva dintre temele cursului Innovative Approaches to Teaching /Abordări inovatoare ale predării.În cele cinci zile de curs, cadrele didactice au creat povești digitale, jocuri didactice și-au dezvoltat creativitatea, gândirea critică, metacogniția prin metode de predare inedite. De asemenea, dezvoltarea competențelor transversale a fost realizată prin lucrul pe grupe, prin „învățarea prin practică”, prin activități colaborative și reflexive. Nu în ultimul rând, au fost evidențiate și tendințele moderne în evaluarea formativă a elevilor. În plus, cei 29 de participanți din șase țări (Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România) și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, de înțelegere mai bună a sistemelor de educație din cele șase țări, construind relații bazate pe conștientizare inteculturală și valori educaționale comune.Rolul major al tehnologiei, al resurselor digitale, latura aplicativă și practică a informațiilor oferite elevilor, prin abordări ludice care reechilibrează nivelul abstract al conținuturilor sunt permanent în atenția profesorilor din cadrul Liceului Teoretic „Traian” Constanța și reprezintă repere în construirea demersurilor didactice.