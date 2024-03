Curs de formare Erasmus+ la Berlin, pentru profesorii de la ”Călinescu”

A doua activitate de mobilitate Erasmus+ pentru Liceul Teoretic „George Călinescu” din acest an școlar s-a concretizat cu participarea a șase profesori și a informaticianului liceului la cursul de formare AugmentED: Empowering Learning with AR and AI Tools, susținut de organizația OPAL la Berlin în perioada 18-22 martie 2024. Activitatea de învățare a vizat îndeplinirea unor obiective importante din proiectul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000124692, respectiv dezvoltarea competențelor digitale și implementarea unor metode inovatoare în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale speciale sau cu probleme de comunicare.“AugmentED”, un program captivant și dinamic de formare a profesorilor și personalului didactic auxiliar, vizează asimilarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru a valorifica puterea realității augmentate (AR) și a inteligenței artificiale (AI) în activitatea curentă a instituției de învățământ. Prin explorarea practică a aplicațiilor, instrumentelor și platformelor AR și AI, participanții la acest curs au descoperit modalități inedite de a îmbunătăți experiențele de învățare și de a implica elevii într-o dimensiune cu totul nouă. Cele două tehnologii revoluționare pot fi integrate în predarea oricărei discipline școlare, stimulând creativitatea și dezvoltând diferite tipuri de abilități ale elevilor. De asemenea, aceste tehnologii pot fi folosite cu success în activitatea organizațională, în crearea unor planuri de lecție dinamice și adaptabile sau în proiecte extrașcolare.Participarea la curs a fost completată de diferite activități culturale legate atât de istoria emoționantă și dureroasă a Berlinului, cât și de multiculturalismul și dinamismul prezentului acestui oraș european. Participanții la mobilitate și-au îmbunătățit considerabil competențele de comunicare în limba engleză, dar și în limba germană și spaniolă, ca urmare a interacționării cu localnicii și a prezenței la curs a unor colegi de la o școală specială din Spania.Prezentăm mai jos câteva impresii împărtășite de cei șapte participanți la cursul de formare Erasmus+:Prof. dr. Iuliana Dode, limba engleză, director adjunct: “Cursul AugmentED: Empowering Learning with AR and AI Tools a funcționat ca o rampă de lansare pentru mine, dorindu-mi să prezint colegilor și să aplic cât mai multe instrumente în cadrul orelor de limba engleză. Printre preferatele mele s-au numarat Google Gemini, Goosechase, Eduaide, Alayna, Quillbot și Arloopa. Cu siguranță vom participa și la alte cursuri Erasmus+ oferite de OPAL, în speranța de a învata lucruri noi, de a lega prietenii și de a ne lărgi orizontul cultural. Mă bucură faptul că am reușit să reprezentăm cu mândrie și speranță în suflet Liceul Teoretic “George Calinescu” în Berlin, fiind sigură că vom profita de această experiență la maxim.”Prof. Daniela Grigore, limba italiană: “Cursul AugumentED a oferit cunoștințe și abilități noi. Am convingerea că această oportunitate va aduce noi perspective și experiențe valoroase pentru educația elevilor noștri.”Prof. Georgeana Olteanu, științe socio-umane: “Această experiență a fost o provocare pentru mine și consider că rezultatele sunt peste așteptări. Am învățat lucruri extraordinare, noi pentru mine, am susținut prezentări în limba engleză și am asimilat noțiuni de limba germană și limba spaniolă. Impactul asupra carierei, dar și asupra viziunii, este unul semnificativ și de lungă durată.”Prof. dr. Melek Fetisleam, limba și literatura română: “Cursul a abordat o gamă largă de subiecte, de la principiile fundamentale ale AI și AR la aplicațiile lor concrete în activitatea școlară. Am fost impresionată de expertiza trainer-ului, care a reușit să prezinte concepte complexe într-un mod clar și captivant. De asemenea, am apreciat oportunitatea de a interacționa cu alți cursanți din Spania, de la care am preluat multe informații legate de lucrul cu elevii cu diverse dizabilități. Experiența culturală a completat perfect programul de curs, oferindu-mi o perspectivă mai profundă asupra societății germane și a modului în care aceasta integrează tehnologiile emergente. Am fost impresionată de deschiderea și creativitatea oamenilor din Berlin, precum și de atmosfera multiculturală a orașului.”Emanoil-Cristian Ghițău, informatician: Deși conținutul cursului îmi era parțial cunoscut, modul de abordare și multitudinea de aplicații au fost impresionante, ceea ce mă va ajuta să fiu mai eficient în activitatea mea curentă și, în același timp, să ofer sprijin colegilor în implementarea instrumentelor AI și AR în lecții sau în activitatea organizațională. Pe lângă participarea la curs am avut șansa de a vizita obiective turistice importante din Berlin și de a experimenta cultura locală.”Prof. dr. Daniela Ianole, limba engleză, coordonator Erasmus+: “Am ales acest curs pentru a acoperi două obiective ale planului nostru Erasmus+, și anume digitalizarea și abordarea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Rezultatele sunt excelente pe ambele laturi, mai ales că am avut colegi de curs de la o școală specială, parte a unei asociații specifice din Spania, care ne-au împărtășit informații valoroase despre tehnologii și metode revoluționare în lucrul cu acești copii. Participarea la acest curs a fost o experiență cu adevărat memorabilă și în privința deschiderii orizonturilor culturale.”Prof. Vasile Mihăilă, științe socio-umane, director: “Cursul ne-a oferit multe ocazii de învățare și sunt convins că activitatea de învățare din liceul nostru se va îmbunătăți considerabil în urma acestei aexperiențe, ca, de altfel, în urma tuturor participările din cadrul programului Erasmus+. AR și AI sunt tehnologii inovatoare, care vor aduce instrumente utilr profesorilor și vor crea stimuli motivaționali pentru elevi, eficientizând astfel orice demers didactic. De asemenea, instrumentele AI pot fi folosite cu succes și în activitatea de management. Dorim să aplicăm cât mai mult din cele învățate și să continuăm să descoperim noi modalități de implementare a acestor instrumente digitale în procesul didactic și nu numai. Locația cursului a reprezentat o altă sursă de cunoaștere și de experiențe interculturale. Berlinul este un oraș fascinant, cu o istorie bogată și o diversitate culturală impresionantă, ce merită apreciate.”