Opt profesori ai Liceului”Traian”, beneficiari ai unei perfecționări Erasmus, în Spania

Până la finele acestui an școlar, Liceul Teoretic „Traian” Constanța, desfășoară activitățile corespunzătoare primului an de Acreditare ERASMUS+ în domeniul Educației Școlare.În cadrul proiectului 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130762, pentru acest an, unitatea școlară beneficiază de o finanțare în valoare de 27.330 de euro, acordată de Comisia Europeană.Prima mobilitate, la care au participat opt cadre didactice, a avut loc în perioada 26 februarie -1 martie 2024, în Torrox (Spania). În cadrul mobilității, patru profesori au participat la activități de tip Job shadowing, și alți patru la sesiunile cursului Digitalization-IT.Activitățile desfășurate au contribuit atât la îmbunătățirea competențelor digitale, cât și a competențelor organizaționale/manageriale, de comunicare și lingvistice ale cadrelor didactice.„Profesorii noștri au fost provocați să încerce noi instrumente, tehnici și metode care îmbunătățesc procesul de predare și învățare, având astfel posibilitatea de a reflecta asupra propriilor domenii de dezvoltare personală și profesională”, a transmis prof. Gabriela Bucovală, directorul Liceului Teoretic „Traian”.