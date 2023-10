Școala Nr. 3 Mangalia, beneficiara unui proiect Erasmus+ în valoare de 31.427 euro

Luna septembrie a reprezentat pentru Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia nu numai începutul noului an școlar, ci și începutul experienței europene în cadrul primului an de Acreditare Erasmus + în domeniul Educației școlare.Proiectul „Educație fără frontiere” este finanțat în cadrul Programului Erasmus + Acțiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării cu un grant de 31.427 Euro și are ca scop creșterea motivației învățării și a implicării active în procesul educațional al elevilor, în special a celor din categoriile dezavantajate prin inovarea și dinamizarea practicilor pedagogice și a cultivării spiritului European.Obiectivele urmărite sunt îmbunătățirea competențelor digitale, precum și diversificarea metodelor inovatoare folosite în procesul educațional.În urma încheierii procesului de selecție, 17 cadre didactice din învățământul gimnazial de diferite discipline, din învățământul primar și preșcolar vor participa în perioada martie- aprilie 2024 la activități de tip Job-shadow și la cursuri de formare în școli din Spania, Franța și Grecia.„Suntem mândri de reușita noastră și așteptăm cu nerăbdare ca la întoarcerea din mobilități, participanții să-și împărtășească experiența dobândită și să ne surprindă cu noi tehnici pedagogice pe care să le implementăm în activitatea didactică. Să aveți parte doar de realizări minunate și bucurii în noua voastră aventură!”, au transmis reprezentanții Școlii Nr. 3 Mangalia.