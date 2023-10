Scriitorul Daniel Cario va sta de vorbă cu elevii liceelor bilingve francofone

În săptămâna 2-6 octombrie 2023, Alianța Franceză Constanța derulează o serie de manifestări culturale prilejuite de sosirea la Constanța a scriitorului francez Daniel Cario, prilej cu care toți iubitorii de literatură franceză sunt invitați la activitățile derulate.Astfel, luni, 2 octombrie, ora 11.00, la sediul Alianței Franceze Constanța (str. Nicolae Iorga nr. 14), vor avea loc o masă rotundă și o expoziție de carte în cadrul cărora se vor evoca acțiunile comune ale celor două oraşe înfrățite, Brest și Constanta, pe parcursul celor peste 30 de ani de colaborare. În următoarele zile (3, 4, 6 octombrie), Daniel Cario se va întâlni cu elevii liceelor bilingve francofone din Constanța (Liceul Teoretic „George Călinescu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” si Liceul Teoretic „Ovidius” ). Miercuri, 4 octombrie, ora 14.30, va avea loc Conferința „Le réalisme magique par les traditions, les coutumes et les mystères des légendes bretonnes dans la création romanesque de Daniel Cario ” , susținută de Daniel CARIO şi Cristina TAMAŞ. Conferința urmată de dezbateri va fi găzduită de Hotelul Continental Forum Constanța.Acest eveniment, aflat deja la a treia ediție, se înscrie în seria de activități culturale derulate în parteneriat cu orașul Brest sub genericul „ Ecriture, mots, partage”. Prima ediție, de un real succes, a avut-o ca invitată pe scriitoarea franceză Nathalie de Broc, iar cea de-a doua pe scriitorul Hervé Bellec. Anul acesta, la cea de-a treia ediție, pentru a marca cei peste 30 de ani de colaborare fructuoasă, delegația va fi însoțită de jurnalistul Ouest-France, Dominique Cresson.„Alianța Franceză Constanța are deosebita plăcere şi marea bucurie de a organiza întâlnirile literare în colaborare cu partenerii noştri din oraşul Brest. Anul acesta, o întâlnire specială a scriitorului francez Daniel CARIO cu tineri, cu profesori, cu toți francofonii pasionați de lectură de la țărmul mării. Este un eveniment cultural de marcă pentru orașul nostru, care se înscrie în demersul constant al instituției noastre, acela de a promova limba și cultura franceză în comunitate, prin manifestări de înaltă ținută”, a declarat dna prof. Marinela Mitrenga, Președinte al Alianței Franceze Constanța.