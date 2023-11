O delegație a Colegiului Militar constănțean, în schimb de experiență în Polonia

În perioada 7-10 noiembrie, o delegație a Colegiului Național Militar „Al. I. Cuza” din Constanța, formată din prof.dr. Adrian Ilie, prof.dr. Mihaela Ene, prof. Geanina Roșu și prof. Daniela Ștefan, participă la a treia mobilitate a proiectului Erasmus+ "Military Classes at Various Levels of Vocational Education", coordonat de Wolf Security Tomasz Zegan, din Piła, Polonia.„Deschiderea oficială a mobilității a avut loc la Prefectura Piła, unde s-a accentuat importanța colaborării dintre comunitate și liceele cu profil militar, precum și între instituțiile noastre”, a transmis prof.dr. Mihaela Ene.Care a mai precizat că un moment important al zilei l-a constituit vizitarea orașului Toruń, unde s-a născut Nicolaus Copernicus. „Zona universitară, piața centrală, teatrul și cetatea care poartă numele savantului demonstrează armonioasa împletire a tradiției cu inovația, sub semnul culturii și devine o adevărată sursă de inspirație pentru prezent.Schimbul de idei și planul de lucru pentru această mobilitate și viitoarele proiecte au fost dezbătute în cadrul unei cine festive, la care au luat parte membrii tuturor echipelor partenere”, a mai relatat prof. Ene.