Patrimoniul istoric extraordinar al Dobrogei, promovat în Grecia

Între 3 și 12 noiembrie, reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINA Constanța) participă la o serie de activități culturale în Zakynthos (Grecia) ce fac parte din cadrul proiectului internațional E.T.E.R.I.A. (Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists), co-finanțat prin programul european Europa Creativa.Coordonarea și direcțiunea artistică a proiectului este asigurată de liderul de proiect, International Theatre Institute - ITI (Italia), parteneri fiind, alături de instituția noastră, AVR Lab - Department of Engineering for Innovation of University of Salento (Italia), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) și Zdruzenie na umetnici Makedonski centar na Internacionalen teatarski institut (Macedonia de Nord).Rezidența din Zakynthos (Grecia) este intitulată Conflict and Memories fiind organizată și coordonată de către Theatro Tsi Zakynthos (Grecia). Evenimentul este precedat, în perioada 14-23 septembrie, de rezidența organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, intitulată Crossroads and Borders.Evenimentele programate în Zakynthos fac parte din acest amplu proiect internațional, derulat pe parcursul a 18 luni și care au prevăzut, de asemenea, rezidențe și activități desfășurate în localitățile Lecce (Italia), Zakynthos (Grecia) și Skopje (Macedonia de Nord).Prin proiectul de față, MINAC, în calitatea sa de partener al unui proiect european, are posibilitatea de a atrage, din nou, atenția, asupra patrimoniului istoric extraordinar existent în Dobrogea, un ținut al frontierelor și al răscrucilor de drumuri, o provincie multietnică ce merită a fi cunoscută și admirată de întreaga Europă.