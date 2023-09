Situl arheologic Parcul Catedralei, scena unei reprezentații artistice

În perioada 14-23 septembrie, o echipă multinațională de actori care a participat la activitățile artistice și științifice organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), în cadrul proiectului ETERIA (Enhance Transborder Experience, Rebuild Interactions of Artists), co-finanțat prin programul european Europa Creativă, va oferi episodul final.Sâmbătă, 23 septembrie, cu începere de la ora 21.00, situl arheologic din vecinătatea Catedralei Ortodoxe Petru și Pavel, Constanța va fi scena ultimului eveniment al rezidenței din România.Întregul proiect derulat în orașul exilatului poet Publius Ovidius Naso a cuprins ateliere de creație, conferințe (în format fizic și online) și festivități reunite sub titlul Crossroads and Borders,Proiectul ETERIA pune accent pe legătura dintre istorie, mitologie și arta teatrală, în același timp fiind evidențiate interacțiunile culturale și sociale dintre comunitățile etnice și diversele naționalități ce își au reprezentanți în cadrul acestei acțiuni. Constanța, cel mai important oraș al provinciei multietnice Dobrogea, a fost ales pentru acest proiect tocmai pentru că este un exemplu ideal al unei comunități cosmopolite, formată, de secole, din diverse neamuri și minorități care conviețuiesc în pace.Întregul proiect ETERIA se desfășoară pe parcursul a 18 luni și este coordonat de către International Theatre Institute, ITI (Italia), parteneri fiind Muzeul de Istorie Națională și Arhologie Constanța, AVR-Lab Department of Engineering for Innovation of University of Salento (Italia), Theatro Tzi Zakynthos (Grecia) și centrul ITI din Macedonia de Nord.Rezidența desfășurată luna aceasta la Constanța reprezintă doar unul dintre episoadele programate să aibă loc în cadrul proiectului ETERIA, celelalte activități fiind desfășurate în Skopje (Macedonia de Nord), Zakynthos (Grecia) și Lecce (Italia).Evenimentul este o premieră pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. „Europa Creativă este un proiect atipic față de evenimentele cu care suntem noi obișnuiți. Noi am organizat ceea ce se numește o rezidență, ceea ce a însemnat că timp de 10 zile partenerii noștri din proiect - Grecia de Nord, Macedonia, Italia - au participat la activitățile culturale, prilej cu care oaspeții au cunoscut realitatea locală. Inspirați de realitățile noastre au conceput un spectacol de teatru antic. Intrarea este liberă, deoarece ideea este de a transmite un mesaj cultural-artistic, și nu cultural-istoric sau arheologic, unei categorii cât mai largi de public”, a declarat Aurel Mototolea, directorul MINAC.Participarea publicului la reprezentația artistică de sâmbătă seară, din Parcul Catedralei Constanța, este gratuită.