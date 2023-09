ASTĂZI, etniile din Dobrogea își prezintă tradițiile și gastronomia, la MINAC, în cadrul proiectului E.T.E.R.I.A.

Reprezentanții a 6 etnii din Dobrogea participă, astăzi, 21 septembrie, de la ora 17,30, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula „Vasile Canarache” (Sala Ovidiană) la evenimentul „Inter-community lab, Singing Memories. Conviviality”. Manifestarea culturală face parte dint-o serie de activități culturale derulate, până pe 23 septembrie 2023, la MINAC, în cadrul proiectului internațional E.T.E.R.I.A. (Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists), co-finanțat prin programul european Europa Creativă.Reprezentații Ansamblului „Brâulețul” din cadrul Centrului Cultural Județean Teodor T. Burada, dar și cei ai Comunității Elene Elpis Constanța, ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Uniunii Democrate Turce filiala Constanța, ai Comunității Armâne filiala Constanța, dar și un grup restrâns de ucraineni refugiați în orașul nostru, participă la eveniment și prezintă atât costumele și dansurile tradiționale, cât și gastronomia specifică fiecărei etnii. Manifestarea culturală, la care participă și echipa proiectului E.T.E.R.I.A., își propune să pună în evidență tradițiile și particularitățile artistice ale mozaicului multietnic dobrogean.Proiectul E.T.E.R.I.A. este coordonat de către International Theatre Institute – ITI (Italia), parteneri fiind, alături de MINAC, AVR Lab – Department of Engineering for Innovation of University of Salento (Italia), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) și Zdruzenie na umetnici Makedonski centar na Internacionalen teatarski institut (Macedonia de Nord).Rezidența din România, intitulată „Crossroads and Borders”, este organizată și coordonată de către MINA Constanța și a fost precedată, în perioada 12-13 septembrie, de o serie de conferințe online, în cadrul cărora au fost puse la punct detalii tehnice și în care s-au analizat anumite particularități culturale ale activității programate în perioada 14-23 septembrie.Evenimentele programate la Constanța fac parte din acest amplu proiect internațional, derulat pe parcursul a 18 luni și care au prevăzut, de asemenea, rezidențe și activități desfășurate în localitățile Lecce (Italia), Zakynthos (Grecia) și Skopje (Macedonia de Nord).Rezidența de la Constanța se va încheia pe data de 24 septembrie, odată cu plecarea participanților din străinătate. Proiectul E.T.E.R.I.A. va continua însă, anul acesta, în cursul lunii noiembrie, când este programată rezidența din insula Zakynthos, Grecia.Prin proiectul de față, MINAC, în calitatea sa de partener al unui proiect european, are posibilitatea de a atrage, din nou, atenția, asupra patrimoniului istoric extraordinar existent în Dobrogea, un ținut al frontierelor și al răscrucilor de drumuri, o provincie multietnică ce merită a fi cunoscută și admirată de întreaga Europă.