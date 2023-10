Aurel Mototolea: "Anul acesta se celebrează 100 de ani de la constituirea Republicii Turce Moderne"

„Aș dori să vă spun doar câteva cuvinte, succint, referitor la geneza acestui act cultural. Anul acesta se celebrează, pe 29 octombrie mai precis, 100 de ani de la constituirea Republicii Turce Moderne. A fost o lungă colaborare dintre țări și popoare, avem o comunitate puternică turco-tătară aici. Dobrogea a făcut parte din Imperiul Otoman atâta timp. Deci avem istoric comun. Toate aceste lucruri, fapte au dus, cumva logic, la ideea de a celebra acest centenar împlinit printr-o manifestare mai de amploare. Pe lângă simpozionul clasic, care constă, în primul rând, în comunicări științifice, am considerat că este mult mai propice să agrementăm cumva partea aceasta aridă și cu lansări de carte, vernisări de expoziții și prezentarea a ceea ce avem noi specific aici pentru cei care nu știu. Mă refer, în primul rând, la muzeul nostru și la zona veche a Constanței”, a declarat directorul muzeului.





Ambasadorul Republicii Turce în România, Özgür Kıvanç Altan, a punctat, la rândul său, respectul pe care îl simte pentru români și pentru Balcani, el fiind, la origine, unul dintre ei.





„Stimate domnule director, distinși invitați, doamnelor și domnilor din echipa de organizare, stimați participanți, noi, turcii, am lăsat mereu urme în locurile unde am trăit sau am emigrat în acești ani. Dar, din această perspectivă, putem spune că Balcanii au avut mereu o importanță aparte, un loc aparte. Noi am lăsat urme adânci în Balcani și Balcanii au lăsat urme adânci asupra noastră. În zilele noastre, în Turcia trăiesc poate zeci de milioane de oameni cu origine balcanică. De fapt, și eu sunt unul dintre aceștia. O parte din familia mamei mele a emigrat din Balcani. Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la fondarea Republicii Turce. Anul acesta este și anul în care se împlinesc 45 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Turcia și România. Aceste două aniversări importante le sărbătorim cu mândrie și bucurie alături de prietenii noștri români”, a precizat ambasadorul, prezent la Constanța.





Claudiu Turcitu a vorbit despre lunga colaborare care îl leagă de Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța.





„Dați-mi voie să transmit un bun venit participanților la evenimentul nostru. Mă leagă multe amintiri plăcute de acest eveniment. Mă simt ca acasă aici. Aici am început lansarea unui album legat de istoria Dobrogei. Iată-mă astăzi la lansarea unui alt volum legat de istoria româno-turcă. Încerc de fiecare dată un sentiment de împlinire. Arhivele Naționale au dat de fiecare dată surse fără de care nu am putea cunoaște aspecte ale relațiilor interumane. Expoziția foto documentară va fi îmbogățită și cu artefacte din zona Dobrogei. Urăm mult succes participanților și organizatorilor. Aș vrea să deschidem depozitele, să nu rămână niște depozite închise, să extragem informația documentară”, a transmis acesta.





La rândul său, Emanuel Plopeanu a scos în evidență contribuția pe care au adus-o atât Muzeul de Istorie și Arheologie, cât și Universitatea „Ovidius”, pentru ca Simpozionul să ofere iubitorilor de cultură o serie de evenimente frumoase.





„Conferința împreună cu activitățile culturale desfășurate fac parte dintr-o lungă serie de evenimente organizate de către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, de către Facultatea de Istorie și Științe Politice, împreună sau separat, și care au avut în vedere dezbaterea istoriei Imperiului Otoman, Republicii Turcia și a evoluției comunităților turce de pe teritoriul Dobrogei și nu numai. Cu alte cuvinte, este o contribuție firească. Nu în ultimul rând, doresc să salut prezența colegilor din Republica Turcia!”, a declarat decanul Facultății de Istorie și Științe Politice.





În debutul evenimentului de deschidere, Aurel Mototolea a evocat lunga și frumoasa comunicare dintre România și Republica Turcă și despre celebrarea celor 100 de ani de la constituirea Republicii Turce Moderne.