A 56-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica reunește peste 120 de specialiști din țară și străinătate

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) organizează în perioada 4-6 octombrie 2023 cea de a 56-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica – Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic.Deschiderea sesiunii va avea loc miercuri, 4 octombrie, de la ora 11.00, în Aula Adrian Rădulescu (MINAC), acolo unde vor fi susținute alocuțiunile oficiale, urmate de mai multe lansări de carte. Cu această ocazie, vor fi prezentate asistenței următoarele volume și lucrări nou-apărute:- Livia BUZOIANU, Vasilica LUNGU, Alexandru Avram & Niculae Conovici - Histria. Les résultats des fouilles. VIII. Les timbres amphoriques. 3. Rhodes, Ed. Academiei Române, 2023;- Livia BUZOIANU, Maria Alexandrescu –Vianu - Une cité antique à travers ses sculptures. La sculpture en pierre à Tomis à l’époque du Principat (Ier – IIIe siècles), Editura, Istros, - Brăila, 2022;- Vasilica LUNGU, Vasilica Lungu & Adrian Robu (eds.), Pratiques cultuelles et dynamiques religieuses entre le Pont-Euxin et la mer, Égée dans l'Antiquité, vol. Actes de la session organisée dans le cadre du XIIe Congrès international d'études sud-est européennes, Bucarest, 2-6 septembre 2019, seria Bibliothèque de l'Institut d'Études Sud-Est Européennes, Editura Istros – Brăila, 2022.;- Aurel MOTOTOLEA și Emanuel PLOPEANU, Analele Dobrogei, Seria III, Anul V, Constanța, 2023;- Aurel STĂNICĂ – Planuri necunoscute ale orașului Kustendje (Constanța).La sesiunea științifică internațională organizată la Constanța și ajunsă la cea de a 56-a ediție participă anul acesta peste 120 de specialiști din țară și străinătate.Comunicările se vor desfășura, în paralel, pe mai multe secțiuni:- Interferențe culturale: Artefacte mici cu semnificații mari în Preistorie- Noi descoperiri, noi abordări în arheologia pontică și danubiană (sec.VII a.Chr. – sec.VII p.Chr.)- Work shop Arheologia și filologia clasică în învățământul superior românesc- Arheologie funerară în spațiul est-mediteraneean în arealul danubiano-pontic (sec.VII a.Chr. – sec.VII p.Chr)- Rute, activități comerciale și factori de difuziune în vestul Mării Negre în Evul Mediu- Obiecte de prestigiu, obiecte de schimb și monede în societatea tradițională și cea urbană de la Dunărea de Jos în Antichitate- Economie, Comerț și Război la Dunărea de Jos, de la Imperiul Bizantin la Imperiul Otoman din perspectivă monetară- Abordări bioarheologice pentru reconstituirea trecutului uman- Spațiul românesc în sec.XIX-XX- Comunism și HolocaustÎn cadrul sesiunii, miercuri și joi, vor avea loc vernisajele expozițiilor:- Miercuri, 12.30-13.00 - Petre COLȚEANU (MINAC), Camelia Mihaela VLAD (Asociția Culturală „Obsidian”) Cetățile Antice Dobrogene- Joi, 14.30 – 15.00 Evgenia KOMATAROVA (NAIM-BAS – Bulgaria) The Invisible Traces of MurfatlarVineri, 6 octombrie, ]n intervalul orar 8.30 – 14.30 este programată pentru participanții simpozionului o excursie de documentare la cetatea Histria și la fortificația romană de la Ovidiu.