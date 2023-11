Oferte speciale şi discounturi substanţiale, la ediţia de toamnă a târgului Tinimtex

Fiecare negustor îşi prezintă marfa într-un mod cât mai atractiv, iar de clienţi nu duc lipsă. Joi la orele prânzului, în momentul documentării, constănţenii roiau precum albinele în jurul Pavilionului, atraşi fiind şi de târgul de vânzare de produse tradiţionale şi de sezon (pastramă, mititei, brânzeturi, must etc.) organizat, pe ritmuri de manele şi într-un fum gros de grătar încins, în parcare. Iar marea majoritate a vizitatorilor nu s-au mulţumit doar să caşte ochii şi să piardă timpul, ci au plecat cu sacoşile doldora.



Multiple strategii de marketing



Comercianţii se întrec în oferte, iar reducerile sunt substanţiale, pornind de la 10-20% şi ajungând chiar şi la 60%. Discount-uri se acordă şi pentru achiziţiile en-gross, strategiile de marketing sunt multiple, important este ca marfa să se vândă.



„Avem oferte speciale la cămăşi, sacouri de bărbaţi şi rochii de damă. Am redus considerabil preţurile, în speranţa că vom pleca acasă cu maşinile goale”, ne-a declarat reprezentantul unei firme din Craiova pe care l-am întâlnit la un stand de la parter.











Constănţenii interesaţi de shopping la târg trebuie să ştie că, la parter, sunt standuri de confecţii din piele şi blană, îmbrăcăminte adulţi, îmbrăcăminte copii, lenjerie, home & deco şi accesorii, iar la etaj, expun firmele care vând încălţăminte şi produse de marochinărie.



În privinţa preţurilor, totul ţine de bugetul fiecăruia, dar este aproape imposibil să nu găsiţi ceva potrivit, din toate punctele de vedere: costume pentru bărbaţi, rochii de damă, geci şi haine de blană, pornind de la câteva sute de lei şi ajungând la preţuri din patru cifre.



Având în vedere că se anunţă schimbări de vreme - toamna îşi va intra în drepturi depline, iar iarna se apropie -, comercianţii s-au axat pe produsele de sezon: pantofi bărbăteşti (150-350 de lei), cizmuliţe de damă, dar şi de copii (100-500 de lei), haine de iarnă (300-600 de lei). Dacă dispuneţi de un buget mai mic, puteţi opta pentru curele, portofele, borsete, lenjerie de corp, pijamale şi o serie de produse home-deco şi accesorii.











Programul de vizitare



„Tinimtex a devenit deja o tradiţie pentru zona Dobrogea, târgul atrage la fiecare ediţie a sa sute de firme din întreaga ţară. În cadrul Tinimtex, producătorii ce prezintă la fiecare ediţie colecţii noi şi diversificate au, pe de o parte, prilejul de a întâlni comercianţii din domeniu, iar pe de altă parte, iau contact direct cu publicul larg interesat de acest segment de piaţă”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.



Programul de vizitare este următorul: vineri, 10 noiembrie, şi sâmbătă, 11 noiembrie, orele 10.00-19.00; duminică, 12 noiembrie, orele 10.00-16.00.



