Noul inspector șef IPJ Constanța, Dumitru Bîltag: ”Eu nu am urmărit grade în cariera mea”

În această după-amiază, la sediul Poliției Rutiere Constanța, a fost organizată o conferință de presă, la care a participat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Prilej cu care Dumitru Bîltag a fost împuternicit inspector șef la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, iar adjunct al inspectorului șef a fost împuternicit Daniel Ovidiu Cătană.Ministrul a anunțat că a avut o întâlnire cu echipa de la IPJ Constanța și a vorbit despre noua structură a inspectoratului.La eveniment au mai fost prezenți chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat, comisarul șef de poliție Mădălina-Sorina Vlangăr, care a avut funcția de inspector șef al IPJ Constanța și chestor principal de poliție și Benone-Marian Matei, inspectorul general al Poliției Române.„Să nu credeți că am venit la Constanța pentru că îmi lipsea această funcție din CV-ul meu. Este o onoare pentru mine. Vă asigur că sunt încrezător în ceea ce putem face și sunt convins că la nivelul IPJ Constanța sunt polițiști adevărați. Nu am niciun fel de emoție în acest sens. Vrem să facem bine. Ne dorim și vom reuși să facem bine. Eu nu am urmărit grade în cariera mea", a declarat noul inspector șef IPJ Constanța, Dumitru Bîltag.