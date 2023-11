Prof. Ibram Nuredin: „În mine se îmbină, și cu asta sunt mândru, cultura tătară-turcă cu valorile universale”

În seria manifestărilor dedicate Zilei Dobrogei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Asociația de Cultură Tătară „Barsın Bırsın” organizează vineri, 10 noiembrie 2023, de la ora 15, în Aula „Adrian Rădulescu” a MINAC, lansarea volumului cinci al seriei „Spiritualitate tătară. Bucătăria tradițională tătară”, aparținând prof. univ. dr. Ibram Nuredin.Într-o vizită la redacția ziarului „Cuget Liber”, distinsul universitar Ibram Nuredin ne-a împărtășit câteva subiecte din cuprinsul celui de-al cincilea volum dintr-un serial de spiritualitate tătară, serie care și-a propus să atingă 10 volume.De data aceasta, autorul contextualizează ideea de bucătărie tătară legând-o de bucătăria turcă, osmană, de bucătăria europeană și de bucătăriile persană, iraniană, având în vedere ideea că pentru aceste populații religia este factor de bază. „Și atunci există o serie de recomandări, ca să nu zic restricții, vizavi de consumul anumitor produse. Cum ar fi consumul de vin, de alcool sau cel de carne de porc, interzisă în religia noastră. Am încercat să leg preparatele tradiționale tătărești de contextul socio-istoric, pentru că există o legătură între alimentație și societate, între alimentație și sănătate, între alimentație și manifestările religioase sau laice, legate de nuntă, de botez, de moarte.Am particularizat tipurile de mâncare în funcție de aceste evenimente existențiale: naștere, botez, care la noi se cheamă sunet – circumcizie, logodnă, nuntă, cu toate etapele ei, pețitul, moarte și toate celelalte evenimente legate de viața comunității locale sau de viața omului tătar gospodar”, a precizat prof. Ibram Nuredin.Prezenta carte nu este dedicată exclusiv rețetelor de bucătărie, deși există rețete și pentru mâncărurile tradiționale ale tătarilor dobrogeni, cum ar fi șuberecul – plăcinta cu carne în formă de semilună, tatarașul – colțunașii cu carne, geantâc, cobete, și așa mai departe. În general, tătarii fiind crescători de oi, ocupându-se cu oieritul și cu creșterea cailor, alimentația principală era din carne de oaie și din carne de cal. Sigur că de Ramazan Bayeram sau de Kurbam Bayeram, care sunt sărbătorile de bază ale musulmanului tătar, se mănâncă anumite bucate, cu predilecție.„O caracteristică importantă și demnă de relevat este aceea că noi nu avem în tradiția noastră măsurarea cantităților, adică kilogram, gram și așa mai departe. Folosim cana ca instrument. Avem anumite specificități în prepararea bucatelor noastre tradiționale și, evident, ca în orice preparat, se pune mult suflet din partea gospodinei”, mărturisea autorul.Cartea este interesantă pentru că prezintă o istorie a cafelei, o istorie a baclavalei, o istorie a șuberekului, cu inserții despre tătarii crimeeni sau nogai. Cartea are un glosar de termeni din bucătăria tătară și turcă intrate în bucătăria românească. De exemplu mezelul, care este mizilicul, sau tava, care este la origini turco-tătar, pastramă. De altfel DEX-ul spune că vreo 2.500 de cuvinte din lexicul turco-tătar circulă în lexicul românesc.„Bucătăria noastră și-a luat seva din ideea că tătarii au pendulat între Crimeea - care este patria lor mamă, Turcia - care era statul protector, și România. Este mai mult o carte de cultură culinară, o carte care promovează identitatea culinară, ca parte a identității în general. Sper ca cititorul să găsească măcar câteva pagini interesante despre savuroasa bucătărie tătară a omului gospodar simplu, nesofisticat”, explică același neobosit universitar constănțean.Nu întâmplător volumul apare sub egida Asociației Barsîn, care înseamnă „exiști”, ești unic, diferit de altul. „Am ținut să spun că și noi, tătarii, încă mai existăm și, ca tânăr tătar, să promovez limba, istoria, tradițiile cultura. În mine se îmbină, și cu asta sunt mândru, cultura tătară-turcă cu valorile universale pe care le-am achiziționat”, a ținut să mai precizeze autorul.Pentru cei interesați de achiziționarea acestui volum precizăm că nu a apărut într-un tiraj care să fie expus în librării, ci într-un tiraj adresat etnicilor tătari. Dar se va găsi cu siguranță la lansările de carte.La evenimentul de la Muzeul de Istorie, prezentarea celui de-al cincilea volum al seriei „Spiritualitate tătară. Bucătăria tradițională tătară” va fi făcută de dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetător științific la muzeul gazdă, și de Ovidiu Dunăreanu – redactor șef „Ex Ponto”.