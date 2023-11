În aceste momente la Tuzla are loc lansarea candidatului PUSL la primăria din localitate, Gheorghe Nebunu.

Prezenți la prezidiu sunt Loredana Nebunu, președinta filialei PUSL Tuzla, Grațiela Gavrilescu, președinta Biroului Național Executiv PUSL, Cristian Popescu Piedone, președintele executiv PUSL, Daniel Ionașcu, avocat și președintele Consiliului Național PUSL.













Daniel Ionașcu: "Mă bucur nespus că sunt aici. Se întâmplă ca atunci când trebuie să vorbești de pe scenă să ai emoții. Nu ai emoții decât dacă ești ancorat în realitate. Astăzi mi-am sunat colegii și le-am spus să mă ia de pe drum că era să nu mai ajung la Tuzla pentru că am rămas în pană. Dumnezeu m-a ajutat să ajung în cele din urmă. Doctrina noastră este a dăruirii fără să îți cer atunci când ai nevoie. Nu avem o doctrină a certurilor. Datorită doctrinei noastre nu ar mai exista hoții și mincinoși. Aici la Tuzla e nevoie să fim împreună. Candidatul vostru este un om care sfințește locul. Trebuie să facem ceva pentru Tuzla. V-am adus un tânăr la suflet și la chip ca împreună cu dumneavoastră să schimbăm Tuzla. Dumnezeu să ne ajute!"







Grațiela Gavrilescu: "Este o mare plăcere să vin de fiecare dată aici. Un județ cu oameni minunați. Sunteți un mare județ, o mare comunitate pentru că ați știut să împletiți binele cu răul. Pentru toți cei care vin în fiecare vară aici, de fiecare dată ați dat dovadă de mare omenie. Obiceiurile dumneavoastră sunt cunoscute de mii de ani. Dacă astăzi am venit întâi la Tuzla am făcut-o pentru că cel care la ora actuală conduce filiala județeană PUSL Florentin Chiforeanu, ne-a invitat să ne arate că acest județ a prins contur prin ochii celor din PUSL. PUSL are la bază doctrina umanistă. Omul cu problemele lui. Doar omul contează. Cristian Popescu Piedone este un brand și un om sufletist. Mulți spun ca partidul nostru este mic. Nu este adevărat. Noi încercăm să auzim problemele fiecăruia. PUSL a empatizat cu poporul în perioade grele. Sunteți aici la graniță. Mai ieri, alaltăieri, o dronă cădea. Cineva avea grijă să adâncească canalul Bîstroe. Fapta bună se vede în fiecare gospodărie a dumneavoastră. Este greu să faci carieră politică pentru că trebuie să îi mulțumești pe toți. PUSL își dorește să aibă primari. Picătură cu picătură se umple paharul."













Cristian Popescu Piedone: "Mă bucur că mă aflu printre voi. Deschideți seara televizorul și constatați ce bine se trăiește în România. Ei sunt într-o lume virtuală. Când aveam 220 de kg spuneam că datorită greutății mele forța gravitațională mă menține cu picioarele pe pământ. Altora li s-a umflat capul și au rămas cu el în nori. Sunt astăzi aici pentru a da încredere și demnitate celor care înseamnă PUSL în Tuzla. Se zice că suntem un popor de mămăligari. Astăzi constat că sunt voci care vorbesc toate colțurile, dar când trebuie să fim Uniți, doar cârcotim. După 30 de ani de vrăjeală nu ne mai poate minți nimeni. Majoritatea romanilor trăiesc în sărăcie. La o populație a orașului Tuzla de 6200 de locuitori, sunt aproape 400 aici în sală. Candidatul de la Tuzla trebuie să motiveze acești oameni să îl voteze. Gheorghe Nebunu are de toate. Are o cariera și un business și poate fi considerat nebun ca a întrat în politică. Dar intră cu dorința de a schimba ceva."







Cristian Popescu Piedone i-a înmânat lui Gheorghe Nebunu o mătură și un făraș pentru ca acesta să se apuce să facă curățenie în comună.













Gheorghe Nebunu: "Vă mulțumesc că ați venit într-un număr așa de mare. Mă angajez să fac tot ce ține de mine în această localitate ca să fie bine. Sunt dispus la dialog. Voi vorbi cu toată lumea, cu fiecare cetățean. Avem potențial, suntem la mare, avem plajă. Putem dezvolta turismul. Nu promit nimic pentru că nu vreau să fac greșeala pe care au făcut o alții. Acum cuvintele sunt de prisos.”