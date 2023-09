FOTO. Deschiderea anului școlar, la Colegiul Militar "Al. I. Cuza" din Constanța

În aceste momente, are loc deschiderea anului școlar, la Colegiul Militar "Al. I. Cuza" din Constanța.













Comandor Cornel Marius Abagiu: Vă mulţumim că sunteţi alaturi de noi la deschiderea noului an scolar. Colegiul nostru face parte din Alianta Colegiilor Centenare, de anul acesta. Performanţa nu poate fi atinsa prin munca asidua si dragostea. Dragostea de tara si dragostea de carte. Dragi elevi, cultivati-ma mintea prin cultura! In acest an scolar, la bord au urcat peste 140 de elevi. Pentru elevi va urma o perioada de pregatire fara de care nu pot urma o cariera militara. Urez succes tuturor in noul an scolar! Experienta din ultimii ani ne va ajuta sa gestionam toate situatiile aparute!







Reprezentantul elevilor din clasa a XII-a, Valentin Cocâi: O amintire calduroasa se leaga de zilele in care diminetile erau altfel decat cele obisnuite. Totul s-a petrecut brusc, dar dorinta m-a adus unde sunt acum, cand privesc in jur si zambesc. A fost o gama larga de obstacole si emotii. Unesti un grup de oameni, ii faci sa lupte pentru un drum si ii ajuti sa porneasca pe un drum nu tocmai de cutreierat de orisicine. Ma simt onorat sa inchei acest discurs amintindu-mi deviza colegiului: Stiinta, curaj si credinta!







Cornel Eugen Cojocaru prezinta mesajul Fortelor Navale Romane: Indiferent de dificultatile pe care le intalniti pe drum, dragi elevi, noi suntem aici sa va sprijinim! Pe parcursul anilor, elevii si cadrele didactice au muncit mult pentru concursuri si olimpiade nationale si internationale. Colegiul este coordonator al proiectului Erasmus+. Din anul 2023, de asemenea, a obtinut titlul de Dezvoltare Europeana. Doamnelor si domnilor profesori, meritati toata incurajarea noastra! Sunteti cei care impart cunostintele si experientele in fiecare zi! Dumneavoastra aveti puterea de a schimba minti si perspective! Va solicit ca in noul an sa fiti exigenti dar principiali in relatia cu elevii. Va multumim pentru devotamentul dumneavoastra in formarea carierei militare! Dragi elevi, fiecare ora in salile de studiu va fi o sansa de a va realiza visele marete!

Am luat decizia de a sustine admiterea la acest colegiu in clasa a saptea. Simt ca aceasta cariera imi dezvolta spiritul competitiv si curajul. Colegiul Militar ,,Al. Ioan Cuza" a fost prima optiune. Pe colegii mei ii incurajez sa munceasca si sa nu renunte la visul lor. Impreuna vom obtine performanta!