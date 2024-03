Nouă liceeni din Medgidia reprezintă România la Genius Olympiad

Continuând tradiția participării la competiții internaționale cu valoare științifică de excepție, elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia au obținut și în acest an calificarea la faza finală a prestigioasei competiții mondiale Genius Olympiad, organizată de Terra Science and Education și găzduită de Rochester Institute of Tehnology, New York. Această competiție reunește cele mai luminate minți tinere din întreaga lume, oferindu-le o platformă pentru a-și prezenta inovațiile și soluțiile la problemele de mediu cu care umanitatea se confruntă.„Subliniem cu mândrie că în acest an elevii liceului nostru sunt singurii reprezentanți ai României la această competiție, și nu la una, ci la 4 categorii diferite: Categoria Business cu proiectul Magnetude; Categoria Short Film cu proiectul Ephemeral Silece; Categoria Robotics cu proiectul Dragonic Force LTNB; Categoria Coding cu proiectul AIR.La Olimpiada Geniilor din acest an vor participa în jur de 1.000 de elevi din 65 de țări, care vor prezenta 725 de proiecte ce încurajează inovația și creativitatea. Prezența elevilor noștri la acest eveniment este o dovadă a calității educației pe care o oferim și a spiritului competitiv pe care îl cultivăm și subliniază angajamentul liceului nostru față de excelență în educație”, a transmis prof. Gina Elena Șerban, consilier de imagine.De asemenea, prof. Elena Nechita, directorul liceului, consideră că este un rezultat de excepție, care demonstrează încă o dată că această școală este o școală a viitorului. „Prin astfel de proiecte le cultivăm elevilor spiritul critic, inovator, creativitatea și abilitățile antreprenoriale. De altfel, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia are o tradiție de peste cincisprezece ani în derularea de proiecte și parteneriate internaționale în domenii cât mai variate și de actualitate: programare, inteligență artificială, combaterea schimbărilor climatice, educație antreprenorială, educație artistică. Proiectele de acest tip facilitează comunicarea și cooperarea între elevi venind din diferite colțuri ale lumii, oferă oportunități multiple tinerilor de a se dezvolta și de a-și măsura competențele atinse prin raportarea la sisteme educative performante, a afirmat prof. Nechita Elena, directorul instituției.Olimpiada Geniilor este recunoscută pentru promovarea excelenței academice și pentru încurajarea tinerilor să devină lideri și vectori ai schimbării în comunitățile lor. Participarea celor nouă elevi ai Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”, însoțiți de doi profesori coordonatori la acest eveniment nu este doar o realizare remarcabilă pentru elevii medgidieni, ci și o oportunitate pentru ei de a reprezenta liceul, orașul și chiar țara și șansa de a împărtăși cultura și valorile românești lumii întregi.