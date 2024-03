Liceul ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia, dublu premiat la etapa județeană a Concursului ”Made for Europe”

Palatul Copiilor din Constanța a găzduit, la finele săptămânii trecute, etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe 2024”, în organizarea departamentului Proiecte europene din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Au participat 10 instituții de învățământ care au prezentat 13 produse realizate în cadrul proiectelor finanțate prin programe europene: Erasmus+ SCH și VET, eTwinning, Acreditare Erasmus.Produsele realizate, concepute și create prin contribuția elevilor și a profesorilor din fiecare școală parteneră în proiect, au fost extrem de diverse și s-au remarcat prin creativitate, transferabilitate, caracter practic și au valorizat competențele dobândite de elevi. Aceste produse reprezintă resurse educaționale ale căror beneficii sunt nelimitate, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.Juriul, format din 5 evaluatori cu experiență în derularea proiectelor europene, a acordat următoarele premii:• Premiul I - Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia pentru produsul „Sistem de irigare automată a plantelor”.• Premiul al II-lea – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța pentru platforma e-learning „Booktrailers”.• Premiul al III-lea - Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia pentru produsul „Sistem de sortare a deșeurilor activat prin voce”.La secțiunea proiecte eTwinning Premiul I a fost obținut de Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța cu e-book-ul „The shapes in our lives”.Etapa națională va avea loc la Râmnicu Vâlcea, în perioada 24-27 aprilie 2024.„Concursul Național Made for Europe urmărește valorizarea şi promovarea experiențelor pozitive în derularea proiectelor finanțate prin programele europene din domeniul educației, stimulând creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial. Promovarea și valorificarea acestor produse educaționale contribuie, de asemenea, la îmbogățirea și diversificarea materialelor suport pentru activitățile de învățare. Felicitări elevilor, profesorilor coordonatori și echipelor din școlile care implementează proiecte europene și succes echipelor calificate la etapa națională!”, a declarat inspectorul școlar general, prof. Sorin Mihai.