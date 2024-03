Prof. Sorin Mihai, împreună cu doi inspectori, în prima mobilitate Erasmus, la Madrid

Inspectoratul Școlar Județean Constanța coordonează activitățile primului an de Acreditare Erasmus+, contract nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000128908, finanțat de Comisia Europeană cu o valoare de 33.675 euro, prevăzut a se desfășura până la finele lunii august 2024.Prima mobilitate, de tip job shadowing, a avut loc în recent încheiata vacanță, în Madrid (Spania), la care au participat trei inspectori. După cum informează reprezentanții ISJ Constanța, activitatea a avut ca scop identificarea unor modele privind integrarea migranților, a refugiaților și a elevilor cu cerințe educaționale speciale, dar și soluții privind managementul situațiilor de violență în școli.În următoarea perioadă se vor derula alte mobilități pentru inspectori, consilieri, dar și pentru elevii, profesorii, directorii din cele trei școli PNRAS aflate în consorțiu: Școala Gimnazială Nr. 1 Hârșova, Școala Gimnazială Nr 1 Mangalia, Școala Gimnazială Nr. 1 „Contraamiral Petrică Stoica” Pecineaga.În perioada 8-13 aprilie 2024, trei inspectori și consilieri vor participa la cursul de formare „We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom”, Barcelona, Spania.În perioada 15-20 aprilie 2024, directorii celor trei instituții menționate mai sus vor participa la cursul „Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”, Florența, Italia.În perioada 13-17 mai 2024, 15 elevi și trei profesori însoțitori din cele trei școli, vor pleca în mobilitate în Katerini, Grecia la Școala Platon, unde vor derula activități în domeniile educației digitale, a alfabetizării media, educației nonformale, identitate europeană, responsabilitate civică, dezvoltare personală.„Acreditarea Erasmus le oferă posibilitatea elevilor și profesorilor să se formeze în contexte internaționale, să aducă în instituțiile de unde provin metode noi de predare-învățare-evaluare, să își dezvolte competențele lingvistice, digitale. Poate, însă, cel mai important aspect al acestor programe este că îi ajută pe beneficiari să se dezvolte personal și profesional, prin faptul că trăiesc, pentru o perioadă, în comunități multiculturale și pot experimenta sisteme educaționale diverse. Așa cum ne îndeamnă logo-ul programului, «Erasmus+ - Changing lives. Opening minds!», le dorim colegilor noștri cele mai frumoase experiențe și ne propunem să implementăm în școala constănțeană idei de succes, exemple de bună practică”, a declarat inspectorul școlar general, prof Sorin Mihai.