IȘJ Constanța a demis încă o directoare, pentru management defectuos

Am luat legătura și cu prof. Florentina Nicoară, care ne-a declarat că nu cunoaște motivele reale ale demiterii sale, doar „ce se spune tuturor celor care au fost demiși: management defectuos. Știu doar că mi-am făcut treaba așa cum trebuie, conform fișei postului”, a mai adăugat același manager.





Și, ca o ironie a sorții, miercuri, 31 ianuarie, la Judecătoria Constanța a avut loc prima înfățișare în procesul intentat pentru abuz în serviciu de prof. Florentina Țigmeanu, demisă la data de 20 septembrie 2023, din cauza containerelor amplasate în curtea instituției din dorința de a rezolva insuficiența spațiului destinat procesului educațional.





Întrebat care a fost motivul demiterii directoarei Florentina Nicoară, numită la conducerea Grădiniței „Curcubeul Magic” în urmă cu un an și jumătate ca urmare a câștigării concursului național organizat de Ministerul Educației, prof. Sorin Mihai, inspectorul școlar general, ne-a transmis următoarele: „Eliberarea din funcție a directorului Grădiniței cu Program Prelungit «Curcubeul Magic» Constanța s-a realizat în conformitate cu art. 198, alin. (4), lit. c) din LEGEA învățământului preuniversitar nr. 198 din 4 iulie 2023: Directorul, respectiv directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numiți în urma concursului național, pot fi eliberați din funcție: c) la propunerea consiliului profesoral, cu votul secret a 2/3 dintre membri. În această situație, este obligatorie realizarea unui audit de către DJIP/DMBIP. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al DJIP/DMBIP. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al DJIP/DMBIP, directorul general emite decizia de eliberare din funcție a directorului, respectiv directorului adjunct al unității de învățământ. Propunerea consiliului profesoral a fost argumentată printr-o adresă înaintată către IȘJ Constanța. Argumentele au fost analizate în cadrul unei comisii care a realizat auditul și care a întocmit un raport. În analiza făcută de consiliul de administrație, s-au coroborat concluziile raportului de audit cu prevederile din contractul de management educațional și cu fișa postului directorului, anexă a contractului menționat anterior. Pe scurt, nu au fost îndeplinite managerial obligații care decurg din prevederile ROFUIP și Legea Învățământului Preuniversitar, în mod special”.