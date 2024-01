Părinți revoltați, la Școala 29! "Refuz să cred că IȘJ ne desființează în timpul anului școlar"

Totodată, părinții copiilor de la clasa a V-a D i-au solicitat directoarei să mute elevi de la cealaltă clasă în așa fel încât să se echilibreze efectivele. Iar managerul le-a răspuns că nu se poate acest transfer fără cererea scrisă a părinților. „Dar copiii noștri cum pot fi mutați la o altă școală fără semnătura noastră? Adică noi din toamnă putem să mergem la altă școală fără nicio cerere”, se întreabă același părinte.





Cert este că toți părinții de la clasa a V-a D au făcut solicitări scrise și către Ministerul Educației și așteaptă un răspuns.



Răspunsul oficial al IȘJ Constanța





Evident, în baza și spiritul legii… „Conform art. 3 din Ordinul nr. 6.801 din 12 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2024: Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului economic se vor analiza următoarele aspecte: (...) 2. situația claselor din unitățile de învățământ din mediul urban, astfel încât acestea să funcționeze cel puțin cu efectivele medii prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare”.











Iar art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede: „(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: (...) d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 şi nu mai mult de 26”.





Mai pe… românește, la țară se poate sub efective, la oraș nu se negociază!





Întrebat de ce totuși a fost posibil să se intre în anul școlar 2023-2024 cu o clasă sub efectiv, de doar 17 elevi, prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, a răspuns: „Pentru că în planul de școlarizare din anul școlar curent s-a preconizat că vor funcționa cu efective medii. Nu s-a realizat planul de școlarizare, însă modificări pot fi făcute în anul școlar următor. Dacă sunt locuri la alte clase din școală (maximum este precizat tot la art. 63, menționat mai sus - 26) sau se efectuează transferuri la clasa respectivă în perioada următoare, unitatea de învățământ poate aborda și alte soluții”.











Am încercat să aflăm de la prof. Carmen Guguș, directorul Școlii nr. 29, ce alte soluții ar putea fi luate în calcul, dar până la închiderea ediției nu ne-a răspuns.





Vestea de-a dreptul paralizantă aveau s-o primească părinții clasei a V-a D de la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” cu doar câteva zile înainte de a intra în vacanța de iarnă. „Pe 19 decembrie a avut loc o ședință cu doamna directoare, în care am fost anunțați că IȘJ a solicitat desființarea clasei și ne-a fluturat o hârtie. Nu știm cine a cerut și de ce acest lucru, pentru că nu aveau de unde să știe. Nicăieri în lege nu se precizează că, dacă sunt 15 copii în clasă, pot să ne desființeze. Clasă făcută în toamnă cu 17 copii. Trebuiau făcute clasele C și D în mod egal și nu una cu 26 și alta cu 17. Iar acum, că au plecat doi copii, ne desființează. Pe site-ul IȘJ scrie că cererea directoarei a fost respinsă, adică ar fi solicitat să funcționăm așa până la sfârșitul anului. Refuz să cred că IȘJ vrea să ne desființeze din timpul anului școlar și să ne transfere către școlile 7 și 38”, a declarat pentru „Cuget Liber” unul dintre părinți.