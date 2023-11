La doar 29 ani, a schimbat fața școlii din Lipnița: ”Unde există voință, nimic nu este imposibil”

Cel mai tânăr director din învățământul constănțean, prof. Maria Andreea Roxana Scarlat a reușit performanța de a câștiga, la doar doi ani de la numirea sa în fruntea Școlii Gimnaziale „Ioan Atanasiu” din Lipnița, premiul I la secțiunea Tânărul profesor al anului 2023 – învățământul preuniversitar, în cadrul Galei Tineretului din România 2023, organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Absolventă 2016 a Facultății de matematică și informatică din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. Andreea Scarlat doar ce a împlinit 29 de ani și este îndatorată colegilor săi de cancelarie pentru contribuția la recunoașterea faptelor bune din această școală de provincie.Primul an după terminarea facultății l-a petrecut la catedra de matematică a școlii din Răzoarele, care aparține de comuna Oltina, după care s-a titularizat la Dobromir. Dar, la solicitarea fostei directoare a școlii din Lipnița, a fost detașată la catedra de matematică. La sfârșitul anului școlar, a fost întrebată dacă nu vrea să concureze pentru postul de director.„M-am dus la concurs și așa, din anul 2021, conduc această școală care numără 300 de copii cu tot cu cele trei structuri: Canlia (învățământ preșcolar și primar), Carvăn (învățământ primar), Coslugea și Lipnița (învățământ preșcolar, primar și gimnazial)”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Scarlat.Cum reușește să conducă o astfel de comunitate din mediul rural, cu nevoi total diferite față de elevii de la oraș?„Ajung dimineața la ora 8 și mai plec seara la ora 20, chiar 22”, ne-a mărturisit directoarea care face naveta zilnic Adamclisi – Lipnița (40 km) și înapoi.Cea mai mare bucurie în acești doi ani de mandat? „Când am preluat școala, sălile nu arătau foarte bine… doar se știe cum este în mediul rural, bănci vechi, toalete la fel. Dar prin proiectul PNRAS câștigat am dotat trei săli de clasă, cu materiale didactice, care ne lipseau, copiii au beneficiat de excursii gratuite în Delta Dunării și la Cetatea Histria, activități remediale și hrană pentru copii, activități de formare pentru cadrele didactice. Un an de PNRAS, un an pe care nu îl voi uita niciodată. A fost un an care mi-a arătat că acolo unde există voință, nimic nu este imposibil”, a transmis Maria Andreea Roxana Scarlat.De altfel, ca exemplu de bune practici, în urmă cu o lună, pe pagina Ministerului Educației, a fost descrisă experiența Școlii Gimnaziale „Ioan Atanasiu” din Lipnița: „Anul școlar 2022-2023 ar putea fi descris într-o mie de cuvinte, dar, dacă ar trebui să ne rezumăm doar la cinci, acestea ar fi:P – provocare; N – noutate; R – reușită; A – ambiție; S – schimbare”.Întrebată ce i se pare cel mai greu din calitatea pe care o deține, managerul de la Lipnița ne-a mărturisit că lucrul cu părinții, „aici mai trebuie lucrat”.„Acest premiu nu este doar meritul meu”Revenind la Gala Tineretului din România, eveniment ajuns la cea de a VIII-a ediție, sub genericul „Generația viitorului”, prof. Maria Andreea Roxana Scarlat, profesor și director al Școlii Gimnaziale „Ioan Atanasiu” Lipnița, a câștigat Premiul I, datorită coordonării proiectelor europene (PNRAS – Programul pentru Reducerea Abandonului Școlar 1) și naționale, a parteneriatelor cu ONG-uri și asociații pe teme care vizează toate aspectele vieții unei comunități: incluziune, dezvoltare durabilă, protecția mediului, responsabilitate civică, valori europene, consiliere și orientare în carieră.De altfel, imediat după primirea premiului avea să declare: „Le mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit această oportunitate, pentru recunoașterea faptelor bune din Școala Gimnazială «Ioan Atanasiu» Lipnița. Sincer să vă spun, am fost foarte emoționată pentru că nu am mai participat la astfel de evenimente și aș vrea să îi mulțumesc doamnei Constantin Ioana Alexandra, colegă de cancelarie și, în același timp soră, fără de care nu puteam să pun în practică tot ce mi-am propus. Acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine atât pe plan personal, cât și profesional, dar nu este doar meritul meu. Dedic acest premiu elevilor și cadrelor didactice din Școala Gimnazială «Ioan Atanasiu» Lipnița, părinților, administrației locale, ONG-urilor și asociațiilor care au fost și sunt alături de noi, întregii comunități din Lipnița, dar și echipei din Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru susținerea permanentă în activitatea mea”, a declarat Maria Andreea Roxana Scarlat.