Acuzați de "general", profesorii Liceului "Callatis" îl invită în cancelarie, la Mangalia

Inspectorul școlar general chiar a solicitat o statistică a rezultatelor obținute de elevii acestui prestigios liceu din Mangalia. „Din 42 de elevi pe care i-au avut participanți la Evaluarea Națională, numai 21 au reușit să ia o notă care să le permită să continue studiile la Liceul Callatis. Nu mi se pare că în anul școlar anterior au muncit astfel încât să le dea posibilitatea elevilor lor de gimnaziu să meargă mai departe pe liceu. Mai mult decât atât, am analizat și pe Bacalaureat. Într-adevăr, au fost niște rezultate excepționale la nivelul întregului județ, dar dincolo de faptul că au reușit să ia Bacalaureatul, trebuie să ne uităm comparativ la rezultatele de la admitere de acum patru ani și am constatat că cei care au intrat cu o anumită medie la Liceul «Callatis» nu au avut aceeași medie și la Bacalaureat. Dacă tot dumnealor consideră că au fost eficienți când tot jumătate au reușit să ia o medie cel puțin egală cu cea de admitere, eu zic că nu sunt”, a mai afirmat același „general”.



„Sincer, nu înțeleg ce ni se reproșează”





Prof. Daniela Diaconu, directorul, numit cu concurs, al Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia, aflase de la colegii de cancelarie despre respectivul interviu în care doar această instituție a fost luată în colimator. „Simularea a fost programată imediat după vacanța de iarnă, deci practic s-a evaluat tot ce a fost în decembrie. Pe de altă parte, suntem singura școală din municipiul Mangalia și zonele limitrofe care avem program doar dimineața, de la 8 la 15, iar ca să organizăm simulare ar fi trebuit să-i aducem pe unii dintre copii după-amiaza, lucru cu care părinții nu au fost de acord. Nu am primit nici măcar un telefon de la domnul inspector general pe această temă. A fost trimisă o colegă de-a noastră, care este și inspector, căreia



i-am oferit absolut toate documentele pe care le-a solicitat. Inclusiv copia de la consiliul profesoral în care colegii și-au exprimat opiniile similare cu cele ale altor unități de învățământ care nu au organizat simularea din ianuarie: că nu diferă conținuturile față de luna decembrie. Iar subiectele pentru simulare au fost lucrate la clasă de colegii mei”, a explicat directorul liceului.



În ceea ce privește statistica rezultatelor obținute de elevii din Mangalia, la Bacalaureat 2023, din 114 elevi prezentați – 114 reușiți. Iar la Evaluarea Națională, dintr-un total de 49 de absolvenți de clasa a VIII-a, 33 au avut medii peste 7,99, ceea ce le-ar fi permis să intre la Liceul „Callatis”. Numai că unii și-au dorit să meargă la liceele de top din municipiul Constanța. „Nu putem să facem acuzații de genul acela fără să facem o analiză a inserției lor. Din două clase de-a VIII-a, una a rămas la «Callatis». Îl înțeleg și pe dumnealui că nu a avut timp să facă niște calcule mai aprofundate. Dar copiii aceștia au niște rezultate foarte bune”, declara prof. Daniela Diaconu, exemplificând: primul calificat la clasa a XI-a pe județ la Olimpiada de matematică. La olimpiada de informatică aplicată, AcadNet, organizată de Politehnică, sunt trei calificați de la „Callatis” din cei cinci care reprezintă județul Constanța. Anul trecut, la Informatică, primii doi pe județ au fost de la „Callatis”. „Sincer, nu înțeleg care este problema, ce ni se reproșează! Dumnealui percepe aceste simulări ca pe o pregătire pentru examenele copiilor, dar ceilalți colegi care au doar o oră pe săptămână cum mai recuperează materia? Sau dacă cel de română sau matematică are patru ore fix în perioada simulărilor și le pierde… Toți colegii fac pregătire suplimentară cu elevii care susțin examene și cu siguranță rezultatele vor fi pe măsură. Îmi pare tare rău că domnul general are o asemenea opinie despre Liceul «Callatis» și de aceea colegii mei îl invită în cancelarie, dar și să vadă câte investiții s-au făcut pentru binele copiilor”, a mai precizat prof. Daniela Diaconu.





Într-o recentă apariție la televiziunea Antena 3 Constanța, prof. Sorin Mihai a acordat mai mult de jumătate din interviu atitudinii profesorilor de la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, care au îndrăznit să nu organizeze simulări județene în luna ianuarie.„S-a considerat că nu este necesar, ceea ce e trist și revoltător, în egală măsură. Noi vom monitoriza această situație. Acord și circumstanțe atenuante. Sunt convins că au făcut acest lucru pentru că au multe activități remediale cu elevii și atunci le vom cere planificările sau un program individualizat, pentru că ne interesează. Sunt convins că au foarte multe răspunsuri pe care le vor da părinților de ce nu au organizat. Voi solicita să vedem, poate, totuși, au făcut altceva, eventual niște simulări la nivelul unității de învățământ. Deși cele județene îți dau posibilitatea să te raportezi la ansamblu. Sunt convins că problema este legată de cadrele didactice, nu de elevi, la Liceul Teoretic «Callatis» Mangalia”, a declarat prof. Sorin Mihai în cadrul interviului de la Antena 3 Constanța.