O nouă abordare a războiului cu drogurile. Rețeaua ambasadorilor S.A.V.E., din rândul liceenilor

Dincolo de activitățile de tip informare, concurs/ competiție, expunere de informații, exersare de abilități, proiectul urmărește crearea unei rețele de tineri comunicatori (din rândul elevilor de liceu din clasele a IX-a și a X-a) care vor primi titlul de Ambasadori S.A.V.E. în urma absolvirii unor sesiuni de formare și dezvoltare pe tema prevenirii consumului de substanțe interzise. Aceste sesiuni vor fi susținute de către specialiști din variate domenii de activitate care pot oferi o poziție autentică din punct de vedere profesional cu privire la acțiunea de prevenție.





Obiectivele specifice ale proiectului sunt: elaborarea unui Ghid de acțiune S.A.V.E. pentru elevii de liceu și diseminarea acestuia în toate unitățile de învățământ de tip liceal din județul Constanța; organizarea unor evenimente de tip caravană/ campanie, adresate elevilor din clasele a IX- a, a X-a și a XI-a din județul Constanța, cu participarea directă a unui număr de peste 600 de elevi; desfășurarea unor competiții de tip artistic, sportiv ca alternative de petrecere a timpului liber; crearea Platformei S.A.V.E. de către elevi pentru elevi (peer to peer) în vederea abordării subiectului de prevenire consum de substanțe interzise, cu sprijinul specialiștilor din variate domenii de activitate profesională (sfaturi, recomandări, testimoniale, soluții de intervenție, gameing etc.); crearea Corpului de Ambasadori S.A.V.E. format din 30/35 de elevi din clasele a IX-a și a X-a din județul Constanța care să ofere educație privind prevenția consumului, de tip peer to peer, în unitățile de învățământ din județul Constanța.





În ziua lansării proiectului S.A.V.E., la cele două evenimente de la Centrul „Jean Constantin” și apoi la Biblioteca Județeană a fost invitat special Cătălin Țone, expert antidrog și antidoping.





În cadrul evenimentului au fost abordate două teme de interes pentru instituțiile școlare și comunitate: prevenirea și îmbunătățirea managementului interinstituțional al situațiilor de violență din mediul școlar și prevenirea consumului de substanțe interzise.





Acțiunile din cadrul proiectului S.A.V.E. (Sănătate, Atitudine, Voluntariat, Educație) sunt proiectate cu participarea unor personalități din variate domenii de activitate. Va fi abordat subiectul consumului de substanțe în rândul tinerilor, cu accent pe situații concrete și soluții de prevenire a acestor situații, atât în mediul școlar, cât și în mediul social.