Premiul I pentru Proiectul eTwinning dedicat matematicianului Gheorghe Țițeica, câștigat de Școala 30

Vineri, 22 martie 2024, la Palatul Copiilor din Constanța, a avut loc etapa județeană a concursului „Made for Europe”, derulat sub egida Ministerului Educației, care a lansat competiția națională a produselor realizate în cadrul proiectelor finanțate prin programe europene, competiție ce se adresează elevilor care au participat la proiect și care au contribuit, în mod direct sau indirect, la realizarea produselor finale ale acestora. La etapa județeană, au participat toate tipurile de proiecte cu finanțare europeană, inclusiv eTwinning.Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a fost reprezentată de eleva Alexia Munteanu, de la clasa a VI-a F, coordonată de prof. Cristina Lomnoșanu și Dorina Șacu. Aceasta a prezentat cartea electronică „Geometry of words”, realizată în cadrul proiectului ”The Shapes in Our Lives” / „Formele în viața noastră”, cu sprijinul Ancăi Moșoiu, bibliotecara instituției. Acest proiect eTwinning a fost creat în onoarea matematicianului român Gheorghe Țițeica, al cărui nume îl poartă școala fondatoare a proiectului care a implicat elevi cu vârste între 11 și 13 ani, studiind majoritar limba engleză în regim intensiv. Proiectul și-a propus să deschidă perspective asupra felului în care geometria și formele geometrice, în special, relaționează cu toate aspectele vieții noastre.„Prezentarea Alexiei Munteanu a inclus lucrările pline de creativitate ale elevilor participanți din cele opt școli provenind din România, Turcia, Italia, Lituania, Portugalia, Slovacia, reunind peste 500 de membri, cu participare directă și indirectă. De asemenea, au fost subliniate valorile europene și competențele pe care aceștia și le-au cultivat – toleranța, cooperare, dorința de a învăța, deschiderea spre cultura celorlalți. În plus, participanții au putut afla câteva sugestii metodologice prin care activitățile imaginate de profesorii implicați în proiect pot fi utilizate în cadrul orelor de engleză, matematică și științe, arte și abilități practice, TIC.”, a declarat prof.dr. Marinica Târziu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”.Această prezentare a fost evaluată cu 966 de puncte, ceea ce a adus calificarea la etapa națională care va avea loc în perioada 26-28 aprilie, la Râmnicu Vâlcea, după cum a informat prof. Veronica Hagi.