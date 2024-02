Elevii Școlii „Gheorghe Țițeica”, provocați să vâneze comori literare

După cum informează prof. dr. Veronica Hagi, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța au fost angrenați în diferite activități pentru stimularea motivației de a citi de la vârstele cele mai fragede. Inițiatoarea activităților, bibliotecara instituției, Anca Moșoiu mărturisește: „A devenit, din păcate, din ce în ce mai greu să îi atragem pe copii în lumea cărților, noile tehnologii oferindu-le un univers virtual la care au acces ușor și care le oferă satisfacții de reușită imediată. Nu ne-am putea numi educatori dacă, însă, am abandona această luptă. Este esențial pentru o educație trainică și de viitor ca elevii să deprindă gustul lecturii de mici”.Anul acesta, dumneaei le-a propus elevilor claselor a II-a F și a III-a C, coordonate de prof. înv. primar Nicoleta Zamfir și Daniela Machedon o vânătoare de comori literare. Copiii s-au prins în jocul propus și au descoperit cărți care le-au stârnit curiozitatea și pe care au fost invitați să le citească în continuare. Elevii clasei a VII-a C, alături de prof. diriginte Marinela Koseoglu, au navigat într-o altfel de lume, aceea a câtorva capodopere literare române și universale. Elevii clasei a VII-a E, coordonați de prof.dr. Veronica Hagi, și-au citit propriile creații literare, cochetând astfel cu ideea de a fi tineri scriitori și de a lua pulsul publicului celui mai exigent: propriii colegi. Ei au prezentat creații în versuri, texte narative, eseuri. Pentru fiecare clasă participantă la eveniment, bibliotecara Anca Moșoiu a pregătit, de asemenea, o scurtă prezentare a celor două personalități române asociate Zilei Naționale a Lecturii.