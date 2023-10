Spațiul cosmic, explorat de elevii de la „Gheorghe Țițeica”

Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” au finalizat activitățile din cadrul proiectului internațional „World Space Week” / „Săptămâna Internațională a Spațiului Cosmic”, sub coordonarea bibliotecarei Anca Moșoiu, elevii s-au întrecut în a-și dovedi interesul pentru acest subiect atât de ancorat în realitatea zilelor noastre.Reamintim că acest eveniment se derulează începând cu anul 1999, în întreaga lume, între 4-10 octombrie, deoarece Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a ales această perioadă pornind de la sărbătorirea a două evenimente: 4 octombrie 1957 – lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, şi 10 octombrie 1967 - semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești.Anul acesta, proiectul s-a concentrat pe cercetarea și analizarea relației dintre spațiul cosmic și antreprenoriat, explorând oportunitățile și provocările asociate cu dezvoltarea afacerilor în industria spațială. Scopul a fost să înțelegem cum antreprenoriatul poate contribui la dezvoltarea și inovarea în domeniul spațial, generând beneficii economice și tehnologic. Pentru popularizarea subiectului de anul acesta, coordonatoarea proiectului, Anca Moșoiu, a realizat o prezentare intitulată „Poveștile motivaționale ale unor antreprenori spațiali de succes”, care poate fi accesată urmând link-ul https://www.canva.com/design/DAFvh0HxKg/OBhyCYahrClRaEwOGi4TpQ/watch?utm_content=DAFvh0HxKg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink.Elevii claselor pregătitoare A și D, coordonați de prof. înv. primar Anca Medeșan și Iuliana Vizan, au întâmpinat cu bucurie evenimentul, creând câteva obiecte reprezentative: cosmonauți urcând pe o scară imaginară spre Cosmos, respectiv navete spațiale, roboti, astronauți și avioane din Lego, realizând o expoziție la care au mai adăugat galaxii personalizate și rachete magice. Îndemnați de prof. înv. primar dr. Simona Palasca, elevii clasei I C au dat viață propriei viziuni despre prezentul și viitorul spațiului cosmic. Colegii lor de la clasa I D și-au invitat camarazii la expoziția de desene tematice, organizată de prof. înv. primar Liliana Gogoașă. Elevii clasei IG au realizat un colaj al clasei, ca o adevărată echipă îndrumată de prof. înv. primar Raluca Vasile, iar școlarii clasei ID, sub atenta supraveghere a prof. înv. primar Marioara Gospodin, au vândul la târgul de toamnă al școlii produse alimentare destinate viitorilor exploratori ai spațiului cosmic. Asemenea lor, elevii clasei a IV-a F, îndrumați de prof. înv. primar Adriana Dobrin, și-au încântat colegii cu diferite delicii culinare. Elevii clasei a II-a D, îndrumați de prof. înv. primar Mirela Cotoarbă, au îmbinat tema proiectului cu aceea a prieteniei și s-au gândit că nimeni nu ar pleca în spațiu fără prietenul cel mai bun, drept care au creat cosmonauți cu două fețe: una a autorului și a doua cu chipul prietenului de suflet. Coordonați de prof. înv. primar Mariana Beca și Rodica Urlă, elevii claselor a III-a A și B și-au pus mânuțele îndemânatice în scopul (re)creării unui infinit mic, realizând desene, colaje, machete, toate pentru a reda dimensiunea incomensurabilă a Universului.Elevii claselor gimnaziale și-au însușit perfect tema din acest an proiectului, „Spațiu și antreprenoriat” și s-au întrecut în idei de afaceri „spațiale”. Astfel, elevii de la limba turcă ai prof. Subihan Iomer au redactat planuri de afacere care să fie realizate pe alte planete. La orele de limba engleză, sub îndrumarea prof. Adina Netedu, Cristina Lomnoșanu, Dorina Șacu, Doinița Stoian și Nicoleta Savu, elevii și-au dovedit creativitatea și spiritul întreprinzător. Astfel, elevii clasei a VI-a C au redactat email-uri pentru a trimite acasă vești din stația spațială prezentând întâmplări hazlii despre modul în care trăiesc, se spală sau mănâncă în stare de imponderabilitate. Elevii clasei a VII-a B au realizat postere ale activităților desfășurate în spațiu, incluzând detalii ale echipamentului utilizat și ale mijloacelor de transport necesare. Elevii clasei a VII-a E s-au transformat în antreprenori de succes și și au inițiat diverse afaceri „cosmice". Elevii clasei a VIII-a E au reușit să realizeze panouri și reclame publicitare pentru a promova marelui public produse precum „vacanțe spațiale”, „echipamente de hrănire sau respirație”, „costume spațiale”. Nu s-au lăsat mai prejos nici elevii clasei a VI-a A care, la ora de educație socială, împreună cu prof.dr. Laura Simion, au elaborat un plan de afacere, în timp ce colegii lor de la clasa a VI-a au creat făcut ghicitori și poezii pe tematica spațiului și a antreprenoriatului. Orele de geografie și de tehnologie au fost și ele o oportunitate pentru derularea acestui proiect generos. Prof. Mihaela Zaharia și prof. Oana Ciamita au implicat elevii claselor a V-A C, a V-a E, a VI-a C, a VI-a D, a VII-a A și a VII-a E, care au vizitat virtual Stația Spațială Internațională, au realizat machete, postere, afișe, desene. O activitate inediată a fost aceea a elevilor clasei a VII-a C care au adus spațiul cosmic la picioarele lor, sub forma unor desene pe asfalt, inițiativa aparținându-i prof. Marinela Koseoglu.Coordonatoarea proiectului, bibliotecara Anca Moșoiu, a declarat, la finalul unei săptămâni atât de pline în manifestări: „Copiii nu se plictisesc niciodată despre subiectul acesta atât de generos. Spațiul cosmic îi atrage prin misterul și perspectivele pe care le deschide, astfel încât, în fiecare an, sunt uimită câte resurse de creativitate și cât de mult interes acordă elevii, mici și mari, activităților din proiectul „Săptămâna Internațională a Spațiului Cosmic”. Au trecut 15 ani deja și parcă ar fi fost ieri primul an de proiect... Cred din toată inima că acești copii, viitorii adulți de mâine, vor schimba lumea și vor cuceri Universul!”