Scandalul de la Școala 30. Sorin Mihai, chemat în instanță pentru hărțuire. Unde ajung elevii?

Întrucât inspectorul școlar general Sorin Mihai refuză să răspundă întrebărilor presei, cu prilejul colegiului prefectural desfășurat miercuri, 27 septembrie, l-am întrebat pe prefectul Silviu Coșa ce soluție s-a găsit în cazul containerelor de la Școala 30, declarate ca funcționând ilegal. „În ceea ce privește Școala 30, acolo, principala problemă, după mine, o reprezintă suprapopularea ca urmare a utilizării, de către unii părinți, a unor tertipuri legate de vizele de flotant pe care și le iau astfel încât să poată accesa o școală pe care ei o consideră mai bună pentru copiii lor. În ceea ce privește containerele, au fost aduse, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean, către alte instituții, au fost efectuate verificări. Știu că și Direcția de Sănătate Publică a lăsat niște măsuri acolo. Din ce îmi aduc aminte, directorul unității de învățământ a fost destituit. Așteptăm noua conducere astfel încât să identificăm modalitatea în care copiii pot fi duși în locuri mai sigure, așa cum s-a întâmplat și cu cei de la Școala 39, care, în momentul de față, sunt relocați la Școala 31. Mai sunt săli disponibile acolo. Am fost, am văzut Școala 31, acolo condițiile sunt ok. Există și posibilitatea ca elevii să fie relocați acolo. Nemaiexistând conducere, rămâne la acel Consiliu de Administrație să ia deciziile, să-și numească noua conducere și, mai departe, să ia deciziile necesare vizavi de modul în care copiii vor studia acolo. Ar fi o discriminare injustă și ilegală, să se facă o distribuție a copiilor în funcție de calitatea de rezident sau cu domiciliu stabil acolo. Avem în vedere discuții, aproape în fiecare săptămână, cu toate instituțiile implicate vizavi de modalitatea în care se vor face lucrurile începând cu anul viitor, să eliminăm aceste elemente de nesiguranță, până la urmă”, a declarat prefectul.

Exemplul Timișoarei. „Modularele nu sunt percepute drept construcții noi”





Peste o mie de elevi din municipiul Timișoara studiază și în noul an școlar în containerele modulare amplasate în curțile unităților de învățământ. Cele mai multe construcții modulare sunt amplasate la Școala Gimnazială nr. 30 (12 clase) și Școala Gimnazială nr. 19 (8 clase).





Întrebată dacă are autorizare ARACIP, ISU și DSP pentru containerele din Școala 30, prof. Mihaela Șora, directorul unității timișorene, ne-a declarat că nu sunt necesare. „La noi nu este vorba de o extindere, noi suntem pe aceeași carte funciară a școlii, care există din 1997, în același spațiu al unității de învățământ. Avem autorizare de la DSP, autorizație de la ISU. Modularele nu sunt percepute drept construcții noi pe un alt extras de carte funciară. Noutățile de la ARACIP se referă la obținerea ordinului de ministru pentru extinderea spațiului sau schimbare de sediu. Suntem de șapte ani în ele, fiind prima instituție din Timișoara care a avut aceste construcții modulare”, a spus prof. Șora. În plus, a adăugat că, deși urmează să fie inaugurate două corpuri noi de clădire pentru Școala 30 în primăvara anului viitor, nu va renunța la modulare. „De la 971 de elevi, Școala 30 a ajuns la 2.310, iar aceste două corpuri noi nu acoperă nici 50% din nevoia noastră de spații. Nu înțeleg care să fie impedimentul învățării în aceste clase modulare. Sunt extraordinare, cu tot ce le trebuie: au rulouri, climă, mijloace moderne – table interactive, videoproiector. Ce dichis să aibă dacă de 33 de ani în Timișoara nu s-a construit nicio școală? Păi unde să ducem copiii? Ni s-a propus, înainte de a le achiziționa, să ne ducem la o distanță de ceva, în niște sălițe ale unui cămin al fostului liceu de învățământ dual. Dar de ce, când este destul teren în jurul nostru și indicat ar fi să se construiască școli, grădinițe, creșe, aceasta ar trebui să fie prioritatea unei administrații, nu să împărțim o școală în trei locații. Cum e pentru un părinte care trebuie să ducă dimineața un copil la o școală, în altă parte pe celălalt care studiază la gimnaziu? Nu-i o normalitate asta!”, consideră directorul Școlii 30.





Cum au reacționat părinții? „Eu am pornit cu ideea de la un reportaj din Australia, care prezenta o grădiniță cu tot cu școală din modulare. Când am mers la primărie la domnul Robu, exact așa mi-a spus: «E bine, dar vedeți ce spun părinții. Dacă aduceți semnături de la toți părinții!». La vremea respectivă aveam circa 2.000 de elevi și vreau să vă spun că doar 21 de părinți s-au abținut. În momentul acela am considerat că avem acceptul total al părinților și am pornit aceste demersuri. Dovadă că nimeni nu s-a mutat în altă școală, dovadă că nu au nicio reținere să vină în clasa pregătitoare”, a mai adăugat prof. Șora.