Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia și-a celebrat patronul spiritual

În fiecare an, pe 6 decembrie, colectivul Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia sărbătorește ziua școlii prin activități specific.În acest an, după cum informează prof. Gina Șerban, consilier de imagine, programul a debutat cu activități educative la clase după care, toți cei prezenți au asistat la alocuțiunea oficială a directorului prof. Elena Nechita și la programul artistic.O ocazie în plus să fie mândri de școala și de reușitele lor și prilej să mediteze la ceea ce ar trebui să facă pentru a fi mai buni. Nicolae Bălcescu, istoricul căruia liceul medgidian îi poartă numele, spunea: „Ceea ce este bine pentru fiecare în parte, este bine și pentru toți”.Din prima parte a programului au făcut parte festivitatea de premiere a Concursului „Un poem pentru România” și recitalul de poezie al elevilor din Clubul de engleză al liceului. După momentul literar, membrii echipei de robotică „Dragonic Force” împreună cu toți membrii clubului de robotică, au realizat o demonstrație cu robotul construit pentru Competiția națională de robotică „First Tech Challenge”.În partea a doua a zilei, participanții au degustat bunătățile oferite la Târgul caritabil de Moș Nicolae și au vizionat filmele pregătite de Consiliul Elevilor.„Așadar, dragi elevi LTNB, stimați profesori, să nu uităm nicio clipă că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să consolidăm valorile trecutului și să creăm valori noi pentru viitor, respectându-ne misiunea de a înnoi lumea. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să sperăm și să muncim pentru ca societatea noastră să fie mai bună. Mai presus de toate, este responsabilitatea noastră să citim, să studiem mult, să înțelegem ce potențial ascundem și cum îl putem împlini”, a afirmat prof. Elena Nechita, directorul Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia