”Pierdut în ritm”. Palmaresul celei de-a XVI-a ediții a Festivalului FILMMIC, organizat de Liceul ”Traian”

16 ani de FILMMIC înseamnă pentru Liceul Teoretic „Traian” din Constanța 16 ani de creativitate, de cooperare, spirit liber, lucru în echipă, descoperire, perseverență și foarte multă muncă. Tema din acest an a Festivalului de scurtmetraj „Pierdut în ritm” s-a bucurat de participarea a 250 de liceeni din țară, din Olanda și din Turcia.În cadrul festivității de vineri, 24 mai 2024, au fost premiate cele mai bune creații ale liceenilor înscriși pentru secțiunile de scurtmetraj, fotografie și, în premieră în ediția aceasta, secțiunea de bandă desenată și de spot publicitar (vizează prevenția consumului de droguri).Într-o atmosferă emoționantă, tinerii finaliști au ascultat mesajul transmis de criticul de film, Irina-Margareta Nistor, ambasadoarea festivalului: Nu există Filmmic, nu există „filmuleț”, există doar un „film mare” dintotdeauna, la care trebuie să visați ca să ajungeți într-o bună zi la Cannes. Nu vă dați bătuți și dacă sunteți cu adevărat hotărâți să faceți meseria asta, nu o ratați, pentru că este cea mai frumoasă din lume, indiferent de vârstă.De la Cannes, președintele festivalului, Toma Enache, a transmis felicitări organizatorilor pentru realizarea celei de-a XVI-a ediții. De asemenea, le-a dorit succes tuturor participanților „Pierduți în ritm”, exprimându-și speranța că „unii dintre ei vor ajunge la Cannes, la ediția următoare”.De asemenea, Bogdan Farcaș i-a felicitat pe participanți, mulțumindu-le pentru implicare, spunându-le că ei sunt viitorul și „să se țină de treabă, dacă le place și dacă sunt pasionați”La ediția din acest an a făcut parte din juriu un fost absolvent al Liceului Teoretic „Traian”, Theodor Ineluș, jurnalist, scenarist, producător, care i-a felicitat pe toți cei care au dezvoltat proiectele câștigătoare și, de asemenea, le-a transmis câteva sfaturi valoroase pentru a-și îmbunătăți viitoarele creații.Alexandru Nițu, director de imagine, Amalia Barna, regizor și scenarist, Alexandra Corlan, Ciprian Loghin, actori, patru membri ai juriului fideli festivalului, au fost prezenți alături de tinerii artiști și au depus un efort extraordinar în jurizarea materialelor. În plus, Alexandra Corlan și Ciprian Loghin le-au dat mai multe sugestii și îndrumări liceenilor în cadrul workshopului desfășurat după festivitate. Le mulțumim tututor membrilor juriului pentru implicare, muncă și dedicare.Totodată, mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul acordat în realizarea acestei ediții tuturor partenerilor, sponsorilor și celor 77 de voluntari ai Liceului Teoretic „Traian”. Vă transmitem, mai jos rezultatele obținute la cele patru secțiuni:1.SECȚIUNEA FOTOGRAFIE:PREMIUL I- se acordă fotografiei MARTONI realizată de ANDREEA DARIA ZAVATE, de la COLEGIUL NAȚIONAL ”CALISTRAT HOGAȘ” DIN PIATRA NEAMȚ, prof. coord. ANA MARIA ZAVATEPREMIUL AL II-LEA - se acordă fotografiei IUBIRE CONTRA GÂNDIRE realizată de ȘTEFAN SEBASTIAN ANTAL, de la LICEUL ENERGETIC DIN CONSTANȚA, prof. coord. IULIANA GHEORGHEPREMIUL AL III-LEA - se acordă fotografiei OTHER SIDE realizată de CĂTĂLIN ANDREI BACIU, de la COLEGIUL TEHNIC MEDIA DIN BUCUREȘTI, prof. coord. ADRIAN ZĂVOIANU.2. SECȚIUNEA BENZI DESENATE:PREMIUL I- se acordă benzii desenate ACI SOSI PE VREMURI realizată de MARIA ȘTEFANIA ION, de la LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA, prof. coord. CORINA GOȘU.PREMIUL AL II-LEA - se acordă benzii desenate LILYS realizate de ALEXANDRA NICOLETA PALADA, de la COLEGIUL TEHNIC MEDIA DIN BUCUREȘTI, prof. coord. ADRIAN ZĂVOIANUPREMIUL AL III-LEA - se acordă benzii desenate GRĂBEȘTE-TE ÎNCET realizate de ANGELINE MARIE PARASCHIV, de la COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA” DIN CONSTANȚA, prof. coord. MIRELA DIMCEA3. SECȚIUNEA SPOT PUBLICITARPREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPOT PUBLICITAR- TIC TAC realizat de echipa COLEGIULUI NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” SUCEAVA formată din DAVID GABRIEL BERARU, GABRIEL ANDREI STRUGARIU, FILIP MATEȘ STANCIU, MIHAI NIGA, prof. coord VIOREL IEREMIE.PREMIU SPECIAL- se acordă spotului publicitar THE GHOST realizat de elevul LUCA ANDREI GHITAU de la COLEGIUL TEHNIC MEDIA DIN BUCUREȘTI, prof. coord. ADRIAN ZĂVOIANUPREMIU SPECIAL- se acordă spotului publicitar VISEAZĂ FĂRĂ DROGURI, TRĂIEȘTE FĂRĂ LIMITE realizat de echipa COLEGIULUI TEHNIC MEDIA DIN BUCUREȘTI formată din MIHAI GEORGE HORHOCEA, MARIAN ȘTEFAN LUCIAN BODEA, MIHAI ANDREI POPESCU prof. coord. ADRIAN ZĂVOIANU4.SECȚIUNEA SCURTMETRAJPREMIUL I ȘI TROFEUL FILMMIC - Se acordă filmului POSTDECEMBRIST realizat de echipa COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȘINCAI” din BAIA MARE, formată din ALIN CLAUDIU LOI, ANDREI CRISTIAN POP, IANIS CONSTANTIN MUREȘAN, TEODORA ȚOLAȘ, ANDREI ALEXANDRU ȘIȘEȘTEANU PROF. COORD. ADRIANA ANGELA MEȘTERPREMIUL AL II-LEA - Se acordă filmului_CE S-AR FI ÎNTÂMPLAT realizat de echipa LICEULUI ENERGETIC din CONSTANȚA formată din ȘTEFAN SEBASTIAN ANTAL, YUNAL CHERIM, IOANA URSU, THEO COMAN, CONSTANTINA MOROIANU prof. coord. IULIANA GHEORGHEPREMIUL AL III-LEA - Se acordă filmului WRITING ON THE WALL realizat de eleva MARIA ȘTEFANIA ION, de la LICEULUI TEORETIC TRAIAN din CONSTANȚA, prof. coord. NELA GORAN.PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE - Se acordă filmului POSTDECEMBRIST REGIZAT ALIN CLAUDIU LOI De la COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” din BAIA MARE cu filmul POSTDECEMBRIST PROF. COORD. ADRIANA ANGELA MEȘTERPREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE - Se acordă filmului CE S-AR FI ÎNTÂMPLAT REGIZAT de SEBASTIAN ANTAL de la LICEUL ENRGETIC din CONSTANȚA.PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN MONTAJ - Se acordă filmului NE/RE/GĂSIRE realizat de echipa COLEGIULUI NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC” din BUCUREȘTI, formată din ELENA SEICIUC, ALIN FLORIN BADEA, RADU ȘERBAN Prof. coord, IRINA IONESCUPREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ - Se acordă elevei ANCA DIACONESCU de la COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA” din CONSTANȚA cu filmul ÎN RITMUL NOPȚII prof. coord. MĂDĂLINA ZĂRNESCUPREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ - Se acordă elevei MARA ANDREEA CIUREA de la LICEUL TEORETIC TRAIAN din CONSTANȚA cu filmul PRIZONIERI ÎN TIMP. Prof. coord, CORINA GOȘUPREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ - Se acordă elevei TEODORA ȚOLAȘ ,cu filmul POSTDECEMBRIST realizat de echipa COLEGIULUI NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” din BAIA MARE, PROF. COORD. ADRIANA ANGELA MEȘTERPREMIUL PENTRU CEl MAI BUN ACTOR - Se acordă elevului ALIN CLAUDIU LOI De la COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” din BAIA MARE cu filmul POSTDECEMBRIST PROF. COORD. ADRIANA ANGELA MEȘTER