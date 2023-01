Mereu inventivi! Ca să nu mai afle părinții când chiulesc, unii elevi „păcălesc” chiar și cataloagele electronice

Supradimensionat, rămas de ani și ani la aceeași lungime/lățime, spaima elevilor - catalogul începe să piardă încet-încet teren și să fie înlocuit de instrumentul electronic, accesat de profesori chiar și de pe telefoanele personale. Credem că poate fi considerat cel mai vizibil pas spre digitalizare în procesul instructiv-educativ românesc. Din păcate, timid implementat la nivelul județului Constanța, cel mai probabil din cauza costurilor pe care le-ar avea de suportat unitățile școlare din bugetul propriu pentru achiziționarea programelor și serviciilor de catalog electronic.În urmă cu doi ani, când Ministerul Educației lansa un apel către unitățile de învățământ de stat și particulare de a se înrola într-un program pilot pentru anul școlar 2021-2022, în vederea consemnării situației școlare a elevilor în format electronic, doar nouă instituții constănțene au achiesat la propunere.Anul acesta școlar, celor nouă li s-au alăturat alte 26 de unități de învățământ care au decis să renunțe la catalogul clasic, în format fizic, adoptând catalogul în format electronic.Din discuțiile purtate de-a lungul celor două module scurse din anul școlar 2022-2023 am reținut doar beneficii legate de această digitalizare a notării elevilor. „Mai ales ca diriginte vă mărturisesc că sunt fericită că am scăpat de interminabilele sms-uri ale părinților care nu reușeau să ajungă la școală să vadă cu ochii lor notele din catalogul clasic și trebuia să le transmit eu. Uneori chiar și în weekenduri își aminteau mămicile să o mai deranjeze pe diriga cu întrebări de genul «Doar un 6 a primit copilul meu la chimie?» sau eterna poveste «Câte absențe mai are al meu în catalog?»”, ne spunea evident un profesor diriginte constănțean.Profesorii pot pune absențe și note de pe telefonul personalLiceul Teoretic „Traian” s-a înscris încă de anul trecut în programul-pilot al Ministerului Educației, așa încât și în 2022 profesorii instituției nu au mai cărat la clasă după ei „spaima” elevilor, acele imense cataloage care se mai și rupeau, tot dând paginile înainte și-n înapoi „ca să vedem pe cine mai ascultăm astăzi”.„Acum doi ani, am avut și cataloagele fizice, pe lângă cele electronice, dar de doi ani sunt doar cele electronice. Părinții sunt extrem de mulțumiți, pentru că după ce au primit contul și parola, introduc un număr de telefon sau chiar mai multe, și primesc sms instant când copilul primește o absență sau o notă. Mediile se fac automat, se centralizează. La noi în școală, fiecare clasă a fost dotată cu laptopuri, table interactive, videoproiector, tabletă grafică, așa încât profesorul se poate conecta imediat cum a intrat la clasă”, ne-a declarat prof. Gabriela Bucovală, directorul Liceului „Traian”.Tot de anul trecut implementează catalogul electronic și Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova. „Este mai mult decât un catalog, este o aplicație, o întreagă platformă. Ne oferă inclusiv niște raportări la orice oră. Mai mult, fiecare profesor are posibilitatea alcătuirii unui portofoliu personal. Am avut surpriza, însă, ca elevii noștri mai ingenioși să-și dea propriile numere de telefon și la cont elev și la cont părinte și-atunci notificările nu ajungeau la părinți. Dacă mă supără vreun elev și văd că părintele nu-mi răspunde, intru și caut. Avem posibilitatea să trimitem mesaje părinților sau chiar întregii clase, să încarce elevii teme cu termene stabilite. Există chiar posibilitatea ca la 10 absențe platforma să nu te mai lase să închei media 10. E setată în concordanță cu regulamentele școlare, astfel încât pe noi ne-a ajutat enorm. La finalul anului școlar, noi putem exporta în format pdf, clasic, întregul catalog electronic, îl ștampilăm și-l arhivăm. De asemenea, păstrăm tot în format pdf, pe cd-uri, cataloagele fiecărei clase, pe care le arhivăm conform legii. Singurul inconvenient ar fi costul acestei platforme Adservio, care se plătește la numărul de conturi active și este suportat din bugetul nostru, cu sprijinul autorității locale”, a povestit prof. Elena Manea, directorul liceului hârșovean, care plătește lunar 4.165 lei pentru acest catalog electronic.Asta în timp ce la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, directorul unității, Florentina Țigmeanu, ne-a declarat că a găsit o ofertă avantajoasă – platforma 24edu –, care pentru 1.402 elevi i-a făcut o reducere de 50%, de la 2.244 lei plătind 1.122 lei.Despre beneficiul primar, comunicarea mult mai ușoară cu părinții, ne-a vorbit și prof. Daniela Leuștean, directorul Liceului Teoretic Negru Vodă: „Din momentul în care se pune nota sau absența în catalog, părintele primește o notificare și le vede instant. Copilul poate să-i arate sau nu părintelui carnetul, poate nota este sau nu trecută în carnet, în schimb sms-ul primit imediat asigură o legătură directă. De asemenea, colegii au aplicația pe telefon sau pe tabletă, o deschid, pun absențe sau note, chiar și teme sau materiale pe care au timp sau nu să le prezinte la clasă. Elevii pot, totodată, să-și posteze portofoliul sau referatele pe care le-au făcut, iar profesorul poate verifica mult mai ușor”, a declarat prof. Daniela Leuștean. Adăugând că la Negru Vodă au funcționat anterior, cinci ani, cataloagele clasice în paralel cu cele electronice, din fonduri asigurate de Primăria Negru Vodă.Spre surprinderea noastră, din discuția purtată și cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, am aflat că federația a încercat să ofere chiar cu titlu gratuit folosirea unor cataloage electronice, dar s-au lovit de refuzul unor directori… comozi.