Liceul Tehnologic "Ioan N. Roman" din Constanţa, partener într-un proiect european e-Twinning

Liceul Tehnologic "Ioan N. Roman" din Constanţa a încheiat, luna aceasta, proiectul european e-Twinning "Exploring the World of Transportation - A Journey in Knowledge and Innovation".„Proiectul e-Twinning care s-a derulat în anul şcolar 2023-2024 a avut drept scop încurajarea elevilor în dezvoltarea şi formarea de abilităţi, capacităţi şi atitudini de cercetare, mediere şi argumentare prin descoperire, explorare şi colaborare transdisciplinară, prin intermediul tematicii curriculare a transportului", a declarat responsabilul proiectului, profesor Carmen Bîrnă.Pe parcursul celor șase activităţi derulate, elevii participanţi din România, Republica Moldova, Italia şi Turcia au fost provocaţi să vină cu idei şi soluţii noi pentru problemele din domeniul transportului, dezvoltându-şi, astfel, competenţele necesare pentru a aborda provocările şi oportunităţile din acest domeniu într-un mod creativ, eficient şi inovativ.