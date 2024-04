Aventura în sistemul școlar din Martinica a echipajului Liceului ”Lazăr Edeleanu” din Năvodari

România a fost reprezentată, recent, în cadrul primei mobilități din proiectul „Carbon Detox" desfășurate în Martinica, de elevele Liceului Tehnologic "Lazăr Edeleanu" din Năvodari, Rianna Chiru și Ana Biciușcă, însoțite de profesoarele Alina Bulgariu (coordonator de proiect) și Nicoleta Gheonea.„În timpul mobilității noastre la Lycée Joseph Gaillard din Martinica, am avut privilegiul să experimentăm o cultură și un sistem școlar cu totul diferit de al nostru. Fiecare zi a fost o călătorie plină de diferite activități și descoperiri, într-un mediu în care frumusețea peisajelor și căldura tropicală ne-au înconjurat în permanență”, transmite prof. Alina Bulgariu.Elevii de la Lycée Joseph Gaillard, Fort-De-France, Martinique, i-au impresionat prin implicarea lor în mobilitate și angajamentul în practicarea sportului. Fie că era vorba de atletism, înot sau alte activități, fiecare dintre ei părea să aibă o pasiune pentru mișcare și activitate fizică. Astfel echipajul Liceului „Lazăr Edeleanu” a avut șansa să se alăture unei părți din activitățile sportive, precum snorkeling, simțindu-se ca parte a comunității lor din ce în ce mai mult în fiecare zi.Pe lângă activitățile sportive, au avut oportunitatea să exploreze împreună peisajele naturale magnifice ale insulei. De la plimbarea pe muntele uscat tropical „Mont Pelé” din rezervația naturala „La Caravelle” până la vizita la „Jardin de Balata”, o grădină tropicală minunată, fiecare moment petrecut în natură a fost o experiență de neuitat. „Am învățat să apreciem bogăția și diversitatea florei și faunei tropicale și să ne simțim conectați la mediul înconjurător într-un mod nou și profund.Tot în cadrul liceului, am avut ocazia să participăm la construirea și utilizarea unui cuptor solar inovator. Acest proiect ne-a introdus în lumea tehnologiilor durabile și ne-a oferit oportunitatea de a experimenta energia solară într-un mod practic și educațional. Prin gătitul unei prăjituri de cacao folosind doar energia soarelui, am învățat nu doar despre tehnologie, ci și despre importanța resurselor naturale și a inovației în combaterea schimbărilor climatice”, a mai spus prof. Bulgariu.