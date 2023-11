Oaspeții Liceului ”Lazăr Edeleanu” din Năvodari au petrecut o săptămână memorabilă

Ultima mobilitate a proiectului Erasmus „To a Sustainable Future with Green Steps" a prilejuit comunității Liceului Tehnologic „Lazar Edeleanu" Navodari", în perioada 23- 27 octombrie găzduirea unei delegații formate din oaspeți din Turcia (coordonator de proiect), Slovacia, Portugalia și România parteneri.După cum ne-a informat coordonatorul proiectului prof. Alina Bulgariu, a fost o săptămână plină de activități diverse: vizite la fabrica de pâine Dobrogea Grup și la parcul fotovoltaic al firmei Monsson, excursie culturală în zona peninsulară, în echipe mixteDe asemenea, elevii au construit un oraș sustenabil din materiale reciclabile, au dat viață obiectelor vechi sau deșeurilor casnice și au confecționat suporturi pentru pixuri, stilouri, dar și o fântână.Dar nu s-au dat în lături de la a construi o seră, în care au plantat semințe în ghivece. Au făcut experimente și au arătat cum putem obține energie din lămâi. „Am organizat o după-amiază românească cu bucate tradiționale, cântec, joc și voie bună, iar in ultima zi am vizitat centrul de reciclare GreenTech din localitatea Lumina, unde a avut loc și ceremonia de înmânare a certificatelor. Ne-am despărțit promițându-ne să continuăm colaborarea noastră minunată în viitoare proiecte”, a transmis prof. Roxana Filip, director al liceului năvodărean.