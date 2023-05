O nouă experienţă Erasmus+ în Slovacia pentru edeleni

Echipa României, formată din patru elevi ai Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” - Angelina Prîşcoveanu, Laura Gerebeneş, Adrian Beznea și Cătălin Ionuţ Cusmenco -, însoţiţi de profesoarele Alina Bulgariu (coordonator proiect) şi Nicoleta Florea, au efectuat, în perioada 8-12 mai 2023, în cadrul proiectului Erasmus+ „To a Sustainable Future with Green Steps NR. : 2021-2-TR01-KAz10-SCH000047957, 2022 – 2024, a treia mobilitate în Slovacia, în oraşul Roznava. In prima zi, după o întâmpinare tradițională cu pâine și sare in costum traditional, am început activitățile: după prezentarea școlii gazdă, GP.J. Śafarika, echipa României a prezentat tema Textile sustenabile. într-un mod interactiv, activitatea încheindu-se cu un joc kahoot. O altă activitate atractivă a fost confecţionarea hainelor din materiale reciclabile, urmată de o paradă distractivă cu produsele realizate. Ziua s-a încheiat cu un tur al orașului Roznava.In cea de-a doua zi am învăţat despre permacultură într-un atelier organizat de asociația Alternativa şi am cunoscut un constructor care ne-a prezentat casa eco pe care o construiește într-un sat înconjurat de dealuri.Ziua a treia a început cu un tur al școlii GP.J. Śafarika A urmat prezentarea Turciei „Sustainable Food/ How to read food label”, apoi prezentarea „Zero mile food” a Slovaciei, ambele prezentări fiind urmate de jocuri kahoot. O altă activitate interesantă a fost un atelierul de preparare a alimentelor on-line prin folosirea resturilor, în care elevii, împărțiți în echipe transnaționale, au facut rețete.A patra zi de mobilitate slovacă a început cu minunata prezentare a echipei Portugaliei, Agricultura organică este sănătoasă, a continuat apoi cu o excursie în zona Druživa, apoi la Calvar și am încheiat ziua cu o activitate practică : am învăţat să facem compost în grădina comunității orașului.In cea de a cincea zi, elevii au făcut o ultimă activitate colaborativă: au creat meme-uri despre intreaga mobilitate, ziua încheindu-se cu ceremonia de înmȃnare a certificatelor. Va impartasim impresiile elevilor participanti la mobilitate: Pentru mine experienta în Slovacia a fost foarte frumoasă. Am legat prietenii noi cu oameni noi și am ajuns sa cunosc mai bine persoane pe care le stiam deja. Am învățat, de asemenea câteva cuvinte. Mi-au plăcut mult activitățile și aerul curat de acolo, iar oamenii au fost foarte primitori și calzi. Cafenele și restaurantele au fost minunate și am băut cea mai buna ciocolată calda din viata mea. Chiar a fost o experienta interesantă și de neuitat .( Laura Gerebenes)Pentru mine experienta Erasmus+ a fost una deosebita, in care am putut invata lucruri noi si am putut vedea o alta cultura, cunoscand noi oameni. O experienta unica si de neuitat, in care te poti autodepasii. ( Adrian Beznea)Pentru mine experienta Erasmus a fost o experienta pe care cu siguranta nu o voi uita niciodata! Am invatat multe lucruri noi, mi-am facut prieteni din diverse tari, am lucrat colaborativ in echipe mixte, transnationale ceea ce mi-a placut tare mult. (Catalin Cusmenco)