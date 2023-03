Noi experienţe Erasmus+ la Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Năvodari

În cadrul proiectului Erasmus* „To a Sustainable Future with Green Steps”, în perioada 13-18 februarie 2023, o delegație a Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari a participat la cea de-a doua mobilitate în Portugalia, la liceul Escola Basilica e Secundaria de Aguas Santas din localitatea Maia (Porto).Echipele ţărilor participante, România, Turcia şi Slovacia, au fost compuse din doi profesori, respectiv patru elevi din fiecare ţară și, alături de ţara gazdă, Portugalia, au participat la activitățile propuse de profesorii şi elevii liceului din Maia (Porto).Tara noastră a fost reprezentată de echipa formată din elevii - Bianca Spiridon, Gabriel Viorel Mitan, Filip Sebastian Emanuel, Theodor Dumitru Strungaru și profesoarele Alina Bulgariu (coordonator proiect) şi Alina Oprean.Scopul principal al proiectului este de a-i determina pe elevi şi alte grupuri țintă să conștientizeze factorii care provoacă schirnbările climatice şi încălzirea globală.În prima zi, după prezentarea echipelor în frumoasa bibliotecă a şcolii şi turul unei instituții de 4.000 de elevi şi 300 de profesori, echipa Slovaciei a prezentat cercetările lor despre schimbările climatice. Apoi elevii, în echipe mixte, au căutat soluţii pentru prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice.A doua zi, echipa Romȃniei a coordonat un concurs de postere şi sloganuri, “Bine ai venit în viitor”, prilej cu care s-a realizat şi o expoziție virtuală. De asemenea a fost organizată o întâlnire cu primarul localității la sediul primăriei. În zilele următoare Turcia a informat despre produsele chimice dăunătoare mediului şi sănătăţii, iar în ziua a patra, echipa Romȃniei a prezentat meseriile verzi drept meserii ale viitorului, fiind vizionate interviurile luate la diverşi parteneri din judeţ. Evaluarea activitȃţilor s-a făcut printr-un kahoot sau un quiz, spre plăcerea tuturor. Ultima zi a fost dedicată dezbaterii despre dezastrele naturale din fiecare ţară şi măsurile luate. De asemenea, le-au fost înmânate certificatele şi, la final, elevii claselor de turism au organizat un tur al orașului Porto.Iată impresiile elevilor participanţi la această întâlnire internaţională, considerată de mare succes:“Erasmus+. Portugalia, Porto, a fost locul unde mi-am depășit limitele și am realizat că orice este posibil, am învățat să lucrez în echipă, sa-mi perfecționez limba engleza și cel mai important, sa comunic cu cei din jurul meu și să nu judec după aparențe. 6 zile în care nu m-am plictisit o secundă, a fost o experiență de neuitat și una pe care mi-o doresc sa o repet cat mai curând. De asemenea colegii și doamnele profesoare au făcut aceasta experiență de neprețuit, am construit o echipa imbatabilă și unită. De asemenea orașul și oamenii din Portugalia au fost calmi și deschiși celor noi veniți așa că n-am simțit că eram la 5000 de kilometrii departe de casa. A fost cea mai specială săptămână din viața mea și cu siguranță n-am să uit niciodată această experiență” Theodor Strungaru“Pentru mine, elevul Mitan Gabriel Viorel, mobilitatea din Portugalia în cadrul proiectului "Erasmus+: To a Sustainable Future with Green Steps" a avut o mare importanță și un impact puternic.De la împrietenirea cu persoane de naționalitate diferită până la plimbări pe faleza Râului Douro, de la activitățile interșcolare până la vizitarea Oceanului Atlantic, toate au avut o semnificație puternică în ceea ce înseamnă viitorul meu.Pe lângă faptul că această mobilitate mi-a oferit o dezvoltare personală, o îmbogățire culturală, aceasta mi-a deschis noi orizonturi și m-a ajutat să leg prietenii cu niște persoane deosebite.Sunt recunoscător că am putut face parte din acest proiect ce mi-a adus multe momente frumoase și care îmi va aduce, în continuare, noi oportunități.”“Experienta Erasmus, pentru mine, a însemnat în primul rand o posibilitate de dezvoltare pe toate planurile. Prin intermediul activităților am dezvoltat abilitatea de a vorbi în public, abilitatea de a lucra intr o echipă, am învățat noi metode de lucru cu computerul. Pe plan emoțional s-au creat niște legături minunate, care, cu siguranță se vor păstra pentru o perioadă îndelungată. Toate cele întâmplate se port rezuma la motto ul Erasmus : "Erasmus+ schimbă vieti". Bianca Spiridon"Personal, aceasta experiență a fost una deosebită și o șansă unică, pentru care sunt recunoscător . Cum în general nu contează destinația, ci drumul, consider că în această călătorie au fost mai puțin importante locurile pe care le-am vizitat, cât persoanele cu care am interacționat, prieteniile pe care le-am legat și experiențele plăcute, care au făcut ca acest proiect să fie imposibil de uitat,cu toate că și orașul Porto a fost unul demn de revizitat! Locuri minunate, oameni deosebiți, profesori minunați! " Sebastian Emanuel Filip